Legendary Comics annonce le programme d’édition Godzilla contre Kong

Aujourd’hui, Bandes dessinées légendaires, de même que Éditions Insight et Livres Titan, a annoncé une gamme complète de titres d’édition pour coïncider avec la sortie du long métrage très attendu, Godzilla contre Kong.

Avec la version cinématographique qui devrait faire ses débuts en salles et HBO Max le 31 mars, la longue liste de titres qui débutera le mois prochain comprend de tout nouveaux romans graphiques préquels, deux livres pour enfants, un livre d’art sur les coulisses, une romanisation de films et une anthologie spéciale d’histoires passées!

Voici le communiqué de presse officiel…

LOS ANGELES, le 10 février 2021 – En prévision de la sortie en mars de l’aventure d’action épique Godzilla contre Kong, Warner Bros. la confrontation cinématographique à venir entre deux des Titans de la culture pop les plus appréciés de tous les temps – le grand Godzilla et le puissant Kong! La Le programme d’édition Godzilla vs Kong comprendra: deux nouveaux romans graphiques épiques préquels; une anthologie présentant des séries de bandes dessinées préférées des fans; deux titres attachants pour les jeunes lecteurs – un livre d’images original pour enfants et un livre de bord pour jeunes enfants; un livre d’art officiel sur les coulisses; et une romanisation qui plonge les lecteurs plus profondément dans les mondes de Monarch, des Titans et plus encore. Chaque titre préparera le terrain pour cet incontournable bataille royale.

Robert Napton, vice-président senior de Legendary Comics, avait ceci à dire …

Comme pour les précédents épisodes de la franchise Monsterverse, Legendary Comics est ravi d’élargir l’univers de l’histoire en ouvrant la voie à l’affrontement cinématographique avec deux romans graphiques préquels qui raconteront des histoires distinctes de nos Titans préférés. « Nous élargissons également nos offres d’édition avec notre tout premier livre et livre cartonné pour enfants, et nous sommes ravis de travailler à nouveau avec Insight Editions et Titan Books sur un livre d’art et de romanisation qui offrira un contenu exclusif, plongeant les lecteurs plus profondément dans le monde de Godzilla et Kong.

Domination de Godzilla—Le roman graphique préquel écrit par Greg Keyes (le L’âge de la déraison trilogie; trois best-sellers du New York Times Guerres des étoiles romans dans le Nouvel ordre Jedi series) avec l’art de Drew Edward Johnson (Wonder Woman de DC, Super Girl; Godzilla Aftershock de Legendary Comics) – présentera une histoire unique qui reprend après les événements du film Godzilla: le roi des monstres, là où les Titans se sont levés et où le règne de Godzilla a commencé. Comme dit entièrement du point de vue de Godzilla, le roman graphique apporte de nouvelles perspectives sur le Roi des monstres: ses habitats, ses anciennes rivalités, ses rencontres avec de nouveaux Titans et d’autres défis. Alors que sa nouvelle ère de domination est testée, une confrontation à venir avec un autre roi se profile. Date de sortie: 30 mars 2021.

Précommandez Godzilla Dominion!

Une suite du roman graphique Skull Island: Naissance de Kong et un prélude au film Godzilla contre Kong, le prochain roman graphique prequel, Kingdom Kong, suivra un groupe de pilotes militaires hautement qualifiés réunis sur Île du crâne pour voir qui a «ce qu’il faut» pour entreprendre une mission dangereuse dans la terre creuse. L’un des pilotes, Audrey, est hanté par les souvenirs d’un affrontement monstrueux avec l’un des rivaux titanesques de Godzilla qui a laissé de profondes cicatrices. Quand Île du crâne est attaquée par Camazotz, un Titan en forme de chauve-souris, Audrey doit se réconcilier avec ses démons intérieurs, et trouvant sa maison nouvellement menacée, Kong doit se lever pour faire face à cet usurpateur qui plongerait le monde dans une nuit perpétuelle. Kingdom Kong est écrit par Marie Anello (Hurler) avec une illustration de ZID (Skull Island: la naissance de Kong) Date de sortie: 30 mars 2021.

Précommandez Kingdom Kong!

Kong se retrouve au centre d’un livre pour enfants charmant et passionnant, Kong et moi, de l’auteur à succès du New York Times, Kiki Thorpe (La fille jamais première série de livres de chapitre) avec des illustrations de Nidhi Chanani (Pashmina; Je serai féroce). Les jeunes fans pourront suivre alors que le puissant Titan et son nouveau copain passeront une journée de plaisir et d’aventure à explorer les nombreuses merveilles de Île du crâne—Prouvant que les amitiés sont nombreuses

tailles et peu importe à quel point nous sommes différents, personne n’est trop grand ou trop petit pour trouver un véritable ami. Date de sortie: 30 mars 2021.

Précommandez Kong & Me!

Le livre de bord engageant et familial Godzilla vs Kong: Parfois, des amis se battent (mais ils ont toujours) Maquillage), de Éditions Insight et mettant en vedette l’art de l’illustratrice Carol Herring, propose des leçons réconfortantes et présente les personnages bien-aimés de Godzilla et Kong à une jeune génération. Se faire de nouveaux amis n’est pas toujours facile pour les enfants. Cela est également vrai pour deux monstres géants, où de petits malentendus peuvent facilement

se transformer en énormes conflits. Ce livre fournit des conseils sur la façon d’être un bon ami en utilisant ces deux Titans pour montrer aux jeunes enfants comment se comporter dans des situations familières… mais à une échelle beaucoup plus grande. Date de sortie: 6 avril 2021.

Précommandez Godzilla contre Kong: parfois des amis se battent!

L’auteur à succès du New York Times, Greg Keyes, revient une fois de plus sur le Monsterverse avec Godzilla vs Kong de Titan Books: la nouveauté officielle du film, emmenant les lecteurs plus profondément dans le monde de Monarque, les Titans et bien plus encore. L’humanité se bat pour son avenir alors que Godzilla et Kong s’engagent sur un chemin de destruction qui verra les deux forces les plus puissantes de la nature sur la planète entrer en collision dans une guerre totale. Date de sortie: 6 avril 2021.

Précommandez Godzilla contre Kong: la nouveauté officielle du film!

Pour les nouveaux lecteurs souhaitant découvrir les histoires de Godzilla et Kong pour la première fois ou pour les fans revisitant leurs aventures préférées, le Monsterverse Titanthology Vol 1 apporte les romans graphiques précédemment publiés, Skull Island: La naissance de Kong (2017) et Godzilla: Aftershock (2019), réunis en un seul volume légendaire pour la toute première fois. Date de sortie: 11 mai 2021.

Godzilla vs Kong: One Will Fall, l’art de l’ultime Battle Royale-de Éditions Insight et écrit par Daniel Wallace avec une préface spéciale du réalisateur Adam Wingard – emmène les fans dans les coulisses en révélant comment ce film monstrueusement épique a été porté à l’écran. Le livre de luxe comprendra une sélection dynamique d’art conceptuel exclusif, de matériaux de pré-production, de photographies sur le plateau et des idées des cinéastes, ce qui en fait le guide ultime d’une confrontation de film emblématique. Date de sortie: 21 mai 2021.

Précommandez Godzilla contre Kong: One Will Fall, l’art de l’ultime Battle Royale!

CALENDRIER DE LA DATE DE SORTIE

30 mars 2021:

• Godzilla Dominion (la préquelle du roman graphique de Legendary Comics)

• Kingdom Kong (la préquelle du roman graphique de Legendary Comics)

• Kong & Me (premier livre pour enfants de Legendary Comics)

6 avril 2021:

• Godzilla vs Kong: parfois des amis se battent (mais ils se réconcilient toujours) (le livre de bord pour jeunes enfants d’Insight Editions)

• Godzilla vs Kong: la nouveauté officielle du film (tiré de Titan Books)

11 mai 2021:

• Monsterverse Titanthology Vol 1 (de Legendary Comics)

21 mai 2021:

• Godzilla vs Kong: One Will Fall, The Art of the Ultimate Battle Royale (le livre d’art officiel des éditions Insight)

* Photo gracieuseté de Warner Bros. Pictures et Legendary Pictures.