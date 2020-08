Legend of Zelda-Breath of the wild : faire du Mario Kart à Hyrule ? Oui c’est possible

Un mod de Zelda- Breath of the Wild permet aux joueurs de faire la course à travers le Circuit de Luigi de jeu Mario Kart sorti sur Wii. C’est un mini-jeu entièrement jouable avec des bien sûr des récompenses et des pièges pour corser le tout. dans le plus pur esprit Mario Kart.

Un fan du jeu Nintendo a modifié tout un circuit de course de Mario Kart Wii pour être entièrement jouabl dans The Legend of Zelda : Breath of the Wild. Les deux jeux phares de Nintendo se sont déjà croisées officiellement dans Mario Kart 8, où un pack DLC post-lancement a rendu Link jouable et a ajouté un circuit Hyrule au jeu. Ici c’est donc le chemin inverse qui a été fait grâce à l’ingéniosité de ce joueur.



Breath of the Wild a pris le monde d’assaut lors de sa sortie en 2017. Le dernier-né de la série de jeux d’aventure de Nintendo s’écarte nettement du statu quo en introduisant un vaste monde ouvert et en donnant aux joueurs la liberté de l’explorer comme ils le souhaitent. Au lieu des traditionnels donjons, le jeu proposait des sanctuaires et des bêtes divines, des monstres mécaniques géants qui ressemblaient à d’énormes boîtes à puzzle. Si certains fans ont depuis exprimé le souhait de revenir à la formule classique de Zelda, Breath of the Wild a tout de même eu un impact énorme lors de son lancement et a été en tête de nombreuses listes de jeux de l’année. Au moment même ou nous écrivons ces lignes le jeu est toujours l’un des plus apprécié par la communauté.

Un titre toujours au top

Trois ans plus tard, les fans continuent d’interagir avec le jeu de manière nouvelle et toujours aussi passionné. Ainsi le Modder Waikuteru a récemment révélé sur YouTube qu’ils ont modifié un circuit entier de Mario Kart pour en faire une adaptation dans le jeu en monde ouvert le plus épique de ces cinq dernières années. Le circuit en question est le Luigi Circuit, un simple parcours d’introduction de la première coupe de tournoi de Mario Kart Wii.

En plus d’ajouter le circuit au jeu, Waikuteru a programmé tout une série de mini-jeu pour l’accompagner. Le mini-jeu demande aux joueurs de sauter sur le Master Cycle Zero (ou de tenter le parcours à pied) et d’essayer de battre des temps clairs préétablis. Waikuteru, qui apparaît comme PNJ dans le mod, offre des récompenses en fonction de la réussite du parcours. Pour augmenter la mise, Waikuteru a ajouté de nombreux pièges au parcours, tels que des piliers à pointes, des Chuchus électriques et des rochers.

Un passe temps idéal en attendant la suite ?

Waikuteru est, comme beaucoup de fans de Zelda, probablement impatient pour obtenir plus d’informations sur la suite de Breath of the Wild. Un mystérieux titre a été présenté l’année dernière à l’E3 avec une bande-annonce brève et alléchante, mais aucune autre nouvelle n’a été annoncée depuis. Il n’est pas courant pour Nintendo de sortir des suites directes aux jeux Zelda ; le précédent le plus notable est Majora’s Mask, une suite du premier titre en 3D de la franchise, Ocarina of Time. Si le précédent tient, la suite de Breath of the Wild sera probablement un jeu vraiment phénoménal à découvrir.