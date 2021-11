Legally Blonde 3 Détails révèlent Elle Woods en tant que parent

Depuis l’annonce que Reese Witherspoon reprendrait le rôle d’Elle Woods dans légalement blonde 3, nous avons très peu entendu parler du développement du dernier opus de la franchise comique et pratiquement rien de l’intrigue. Cependant, dans une nouvelle interview avec Le journaliste hollywoodien, Pamela Abdy, directrice de MGM, a enfin fait la lumière sur le déroulement de la pré-production du film et où sera le personnage d’Elle lorsque nous la retrouverons dans Légalement blonde 3. Considérant que cela fait près de deux décennies que nous ne l’avons pas vue pour la dernière fois, il y a eu plus que quelques changements.

La revanche d’une blonde est sorti en 2001, amenant la fille de la sororité du roman d’Amanda Brown au grand écran et créant un film à succès instantané qui a suscité des réactions raisonnablement positives de la part des critiques et a rapporté plus de 140 millions de dollars sur un modeste budget de 18 millions de dollars. Deux ans plus tard Légalement Blonde 2: Rouge Blanc & Blonde est arrivé à des critiques mitigées et bien que ce soit toujours un succès rentable, un budget accru et un retour au box-office inférieur signifiaient que la probabilité d’un suivi semblait sur un terrain instable. Pour cette raison, il n’était pas surprenant que lorsqu’un troisième film est arrivé, il se soit présenté sous la forme d’un spin-off directement sur DVD. Légalement blondes, qui a été produit par Witherspoon mais a attiré l’attention sur les cousins ​​britanniques d’Elle Woods qui ont déménagé aux États-Unis pour emménager avec leur parent à succès. Bien que généralement bien accueilli, le but du spin-off n’était pas vraiment justifié pour beaucoup et semblait marquer la fin de la franchise.

Cependant, en juin 2018, quinze ans après avoir joué le rôle pour la dernière fois, Reese Witherspoon aurait entamé des pourparlers avec MGM pour reprendre son rôle dans une deuxième suite directe. Il a été annoncé que le film allait entrer en production pour une sortie en 2020, mais en raison de la pandémie de Covid, le film a été retardé et, peu de temps après, il aurait également reçu un tout nouveau scénario et une nouvelle date de sortie en mai 2022.

Pamela Abdy a révélé à THR que le nouveau film rattraperait Elle en tant que mère active qui a maintenant 40 ans. Elle a déclaré: «Cela se passe vraiment. Mindy Kaling et Dan [Goor] l’écrivent maintenant pour Reese [Witherspoon] jouer la vedette. Reese et Lauren Neustadter produisent avec Marc Platt. Nous le développons tous ensemble. A quoi ressemble Elle Woods à 40 ans ? Elle est une maman avec une carrière florissante. Nous sommes impatients de voir le script arriver au cours du premier trimestre. »

Bien qu’il n’y ait pas encore eu de mise à jour de la date de sortie d’une arrivée dans les cinémas en mai 2022, ce serait une sorte de miracle si cette date se tenait compte tenu des commentaires d’Abdy sur le fait de ne pas s’attendre à ce que le script soit prêt avant le début de l’année prochaine, et aucune confirmation d’autres moulages ont encore été réalisés. Sur la base du temps habituellement pris pour que les films passent du tournage à la fin, il est plus probable que nous ne verrons pas Elle Wood faire son retour en mai 2023, mais nous pouvons nous attendre à en savoir plus à ce sujet bientôt.





