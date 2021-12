Legacies perd Kaylee Bryant après quatre saisons

On dirait que Josie Saltzman a quitté Mystic Falls pour de bon. Après que son personnage a fait ses adieux à la série, il a été annoncé que Kaylee Bryant partait Héritage après quatre saisons. Bryant joue Josie depuis octobre 2018, mais l’épisode diffusé le 16 décembre marquera sa dernière apparition.

« En tant que fan de Le journal des vampires l’univers moi-même, merci à The CW et Warner Bros. TV de m’avoir donné cette opportunité », a déclaré Bryant dans un communiqué, par TVLine. «Je suis tellement reconnaissant envers les fans et je les aimerai toujours et pour toujours pour m’avoir accueilli et accepté dans ce monde. Josie a aidé tant de beaux humains à se sentir à l’aise dans leur sexualité, et j’espère que son héritage perdurera pour qu’un jour tout le monde se sente libre d’aimer qui il veut, quel que soit son sexe.

Les producteurs exécutifs Julie Plec et Brett Matthews ont ajouté : « Bien qu’il soit déchirant de dire au revoir à un membre si bien-aimé de la Super Squad, nous souhaitons bonheur et succès à Kaylee. Nous sommes impatients de voir sa carrière évoluer à l’avenir, et notre porte à Héritage lui sera toujours ouverte, car le monde est tout simplement meilleur avec Josie Saltzman.

Le personnage de Bryant a apparemment été retiré de la série avec sa dernière apparition. le L’anatomie de Grey-Un épisode sur le thème montrait Josie réalisant: « J’ai besoin d’être à la hauteur de cette école qui a été littéralement créée pour moi, et la pression pour sauver l’école et mes amis signifie que je ne vivrai jamais ma propre vie. » Josie a ensuite fait ses adieux et a pris un aller simple en bus pour sortir de la ville.

Héritage est une retombée de Les originaux, qui était lui-même une retombée de Le journal des vampires. La série suit Danielle Rose Russell dans le rôle de Hope Mikaelson, la fille de Klaus Mikaelson et Hayley Marshall, et descendante des lignées de vampires, de loups-garous et de sorcières les plus puissantes. Hope fréquente l’école Salvatore pour les jeunes et les surdoués, un refuge où les êtres surnaturels peuvent apprendre à contrôler leurs capacités et leurs impulsions.

Julie Plec a créé la série. Avec Russell et Kaylee Bryant, la série met en vedette Aria Shahghasemi, Jenny Boyd, Quincy Fouse, Peyton Alex Smith, Matt Davis, Chris Lee, Ben Levin, Leo Howard et Omono Okojie. D’autres personnages des émissions précédentes apparaissent, tels que Matt Donovan de Zach Roerig, Kai Parker de Chris Wood et Jeremy Gilbert de Steven R. McQueen de Le journal des vampires.

A partir de maintenant, l’avenir de Héritage n’est pas clair. Peut-être que la CW verra comment les choses se passeront après la sortie de Bryant, mais la série n’a pas été renouvelée pour une cinquième saison pour le moment. La bonne nouvelle, c’est qu’il n’a pas été annulé non plus. Le journal des vampires, l’émission qui a tout déclenché, comprenait huit saisons. Les originaux a terminé sa course en 2018 après cinq saisons.

Héritage est actuellement dans sa quatrième saison avec de nouveaux épisodes diffusés sur The CW. Quant à Kaylee Bryant, elle est attachée au prochain film Le serrurier, afin que ses fans puissent la revoir à l'écran assez tôt.





