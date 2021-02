Left 4 Dead 2: enfin disponible non coupé en Allemagne

Le jeu d’horreur multijoueur sorti en 2009 a été autorisé en Allemagne Left 4 Dead 2 ne semblent pas non coupés – tout comme la partie 1 d’ailleurs. La version originale était même sur l’index. Cela a maintenant changé.

Left 4 Dead 2 peut enfin être joué non coupé

Valve explique ce qui suit sur la page officielle de L4D 2 Steam:

«Valve a récemment demandé à l’agence de test fédérale et à l’USK de réévaluer le jeu Left 4 Dead 2. Nous sommes heureux que la version internationale non coupée de L4D 2 soit désormais disponible pour les clients en Allemagne. Tous les propriétaires du jeu en Allemagne peuvent télécharger ce contenu gratuitement et mettre à jour leur jeu. «

Alors, possédez-vous la version coupée de « Left 4 Dead 2« , alors tu te tiens maintenant une mise à jour gratuite disponible, avec lequel vous pouvez jouer au jeu d’action non coupé.

Incidemment, un nouveau DLC pour le titre multijoueur n’est sorti qu’en septembre dernier. « Le baroud d’honneur« présente 20 nouvelles arènes de récupération, quatre nouvelles arènes de survie, un nouveau mode campagne sur la carte du phare, 20 réalisations supplémentaires, de nouvelles armes et des animations de personnages révisées ainsi que de nouveaux sorts.

Et avec « Back 4 Blood », un successeur spirituel de la série est actuellement en préparation, qui sortira le 18 juin 2021 sur PC, PS4 / PS5, Xbox One et Xbox Series X / S.