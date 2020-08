L’effort massif des compagnies aériennes: comment les avions survivent à la pandémie

Les avions ne s’améliorent pas en restant debout. Entre autres choses, le groupe Lufthansa doit déployer des efforts considérables pour maintenir à tout moment les avions coûteux opérationnels. Mais en aucun cas, tous sont encore nécessaires après la pandémie corona.

Le mécanicien aéronautique Katrin Storeck sort la lampe de poche. Sur la peau extérieure de l’Airbus A340, elle cherche également dans les coins cachés d’éventuels résidus adhésifs du film dont les moteurs étaient recouverts. Après un mois d’inactivité, l’avion Lufthansa devrait s’envoler pour Miami dans quelques heures. Cela signifie beaucoup de travail pour Storeck et ses collègues de la maintenance longue distance de Francfort.

Lors de la crise de Corona, le trafic aérien international s’est presque arrêté: une grande partie des quelque 25 000 jets de passagers actifs dans le monde étaient au sol. Les restrictions de voyage en cours dans la pandémie qui n’ont pas encore été surmontées et le début d’une récession économique freinent le redémarrage des compagnies aériennes. Le plan de vol n’est créé que peu de temps à l’avance, de sorte qu’un puzzle compliqué se pose quand quel avion doit être utilisé sur quel vol. Avec presque tous les avions à réaction, Lufthansa est également confrontée à l’alternative de voler, de mettre en attente ou presque prêt à voler.

Au fond de la crise, 700 des 763 jets étaient au sol; à l’automne, 380 avions et environ la moitié de la flotte devraient être de retour dans les airs, a annoncé le PDG Carsten Spohr. Il suppose également qu’une nouvelle dimension normale ne sera atteinte qu’en 2023, avec 100 appareils de moins qu’en 2019. Le groupe partiellement nationalisé souhaitant également acheter 80 appareils neufs pendant cette période, près d’un sur quatre de la flotte actuelle sera vendu Les avions ne seront plus utilisés à l’avenir.

Un jet peut être garé pendant 30 jours maximum

Les pneus sont roulés tous les quelques jours pour éviter d’endommager le support. (Photo: AP)

D’un point de vue technique, les avions doivent voler régulièrement, explique Dirk Ranft, responsable de la maintenance. Les jets de passagers peuvent être stationnés pendant 30 jours maximum. Même dans ces conditions, les moteurs sont déjà couverts pour éloigner les oiseaux, les insectes ou les objets des turbines. Les systèmes individuels tels que le compteur de vitesse sont supprimés et les pneus roulent un peu tous les quelques jours pour éviter d’endommager la béquille.

Lufthansa réactive l’avion stationné par vagues régulières. Les avions devant voler au moins tous les 30 jours selon les spécifications du constructeur, les jets sont ensuite remis en service régulier. L’alternative serait ce que l’on appelle les vols d’atelier sans passagers. «Nous n’effectuons pas de vols autour du Henninger Turm», déclare Ranft. Au lieu de cela, les jets nécessaires au fonctionnement sont remplacés régulièrement et complétés lorsqu’il y a un besoin accru.

Entrepôts d’avions gigantesques dans les déserts

Cependant, une plus grande partie de la flotte sera retirée du service pour des temps d’arrêt plus longs, y compris l’ensemble de la flotte d’Airbus A380. Sept des plus grands avions de passagers au monde se trouvent dans les locaux de la société à Francfort, les sept autres dans le climat chaud et sec de Teruel, en Espagne. Six oiseaux géants ne reviendront plus sur le service régulier de Lufthansa, mais seront restitués au constructeur Airbus. Le quatre moteurs avec ses 519 sièges s’inscrit aussi peu dans le temps que le Boeing 747, dont Lufthansa veut en retirer au moins cinq.

Ils brûlent plus de kérosène par passager que leurs successeurs à deux moteurs et sont difficiles à remplir à un niveau couvrant les coûts, même sur les hippodromes du monde. Alors que les jets stationnés peuvent être mis à flot en une journée de travail, la relance d’un avion après un sommeil profond prend jusqu’à quatre semaines à un coût nettement plus élevé. Ici, d’autres sous-systèmes ont été supprimés, les unités de queue et le train d’atterrissage complètement lubrifiés. En attendant, les intervalles de maintenance qui ont échoué peuvent prolonger la durée jusqu’au redémarrage. À Teruel, mais aussi dans les déserts des États-Unis et d’Australie, de gigantesques entrepôts d’avions à ciel ouvert ont été créés. Pour de nombreux jets, ils deviendront des cimetières.