L’effondrement de la tour radio de Varsovie: c’est ainsi que la plus haute structure du monde s’est effondrée suite à un changement de câbles

Avec une hauteur de 646 mètres, le centre de transmission radio de Konstantynow, mieux connu sous le nom de tour radio de Varsovie, était pendant des années le plus haut bâtiment du monde, jusqu’à ce qu’en 1991 un accident provoque son effondrement. Construite entre 1970 et 1974, la tour radio était une structure à l’envergure colossale. Pour se faire une idée, elle était plus haute que la tour de Tokyo et faisait presque deux fois la hauteur de l’émetteur Belmont, la plus haute tour de télévision actuellement en Europe, à 388 mètres.

Jusqu’en 2010, la tour radio de Varsovie avait l’honneur d’être la plus haute structure artificielle. Ce doit être le Burj Khalifa de Dubaï qui met fin au record. Nous parlons de bâtiments complètement différents. La tour radio de Varsovie était un mât en acier sans fin, en forme de triangle et d’une largeur inférieure à 7,5 mètres.

Une chute d’une hauteur supérieure aux tours jumelles

Sans comparer les chutes au-delà de la hauteur, l’échec de la tour radio de Varsovie a même dépassé l’accident des Twin Towers à New York et supposé le plus haut effondrement d’un bâtiment de l’histoire.

La catastrophe s’est produite le 8 août 1991 et la raison était due à une défaillance humaine. Lors de sa maintenance, les haubans ont été échangés en raison d’un vent fort. Les câbles ont commencé à se briser, le bâtiment s’est plié en deux et la tour métallique colossale s’est effondrée, incapable de résister à la torsion.

Il n’y a eu aucun blessé ce jour-là. Mais toute la structure métallique est tombée, ne laissant intacts que l’hélice et le boîtier de l’émetteur, que l’on peut trouver aujourd’hui.

La tour a servi pendant ses presque 20 ans d’existence à la radio et à la télévision de Varsovie. Son signal pourrait être détecté dans toute l’Europe et même outre-Atlantique. Cependant, le passage du temps et les oscillations du vent ont causé des dommages structurels. Comme prévu, un bâtiment aussi haut et mince ne pourrait pas avoir la meilleure stabilité.

Après le désastre, deux travailleurs de l’entreprise de construction ont été envoyés en prison. Le gouvernement polonais a tenté de reconstruire la tour en 1995, mais il a dû faire face aux protestations des voisins et le projet a finalement été annulé.

Les tubes d’acier de la tour avaient un diamètre d’environ 25 centimètres et une longueur d’environ 5 mètres. Pour se soutenir, le mât a été soutenu sur cinq niveaux avec 3 câbles qui l’ont ancré au sol. À la hauteur de 121, 256, 369, 481 et 594 mètres, ces trois câbles ont permis de maintenir la tour debout. Au total, on estime que pour ancrer le mât, la structure pesait 80 tonnes, le poids total de la structure étant d’environ 420 tonnes, selon certains calculs.

Aujourd’hui, il est encore possible d’observer les marques de certaines pièces qui ont chuté et ils sont noyés dans le sol. Cependant, la zone a été abandonnée et la végétation a recouvert les vestiges, comme la maison de l’émetteur.

L’endroit où se trouvait autrefois la plus haute tour du monde est maintenant complètement abandonné. La base est toujours là, vide, comme s’il s’agissait d’un morceau de béton au hasard. Une étrange fin pour une construction aussi importante.

