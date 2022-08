L’effet de la musique sur notre mémoire

La musique permet aux auditeurs de voyager et de revisiter des souvenirs oubliés depuis longtemps. Nous avons tous vécu un déjà-vu en rentrant chez nous en voiture et en entendant un hymne de la vieille école à la radio, vous ramenant à votre ancienne école primaire. Voici quelques-unes des façons magiques dont la musique peut affecter le corps et l’esprit.

Photo : Mohammad Metri/Unsplash

Il peut être utilisé pour la thérapie

Pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de démence, la musicothérapie peut être une activité extrêmement utile et bénéfique pour elles. Il peut s’agir de jouer, de créer, de composer ou même simplement d’écouter de la musique. La musicothérapie aide à réduire la confusion de ces personnes en stimulant leur mémoire à distance.

Photo : Stefany Andrade/Unsplash

Il stimule le cerveau

En associant la musique aux activités quotidiennes, il aide les personnes qui souffrent de pertes de mémoire à développer un rythme qui peut les aider à se souvenir de la tâche ou des corvées qu’elles sont censées accomplir. Cela aide également à améliorer leur capacité à faire ces activités dans un certain laps de temps.

C’est une forme de communication

Écouter de la musique évoque des émotions. Jouer de la musique pour un être cher déclenche certaines émotions, qui communiquent des messages à cette personne. La musique agit comme un pont pour faire passer un message lorsque les mots ne suffisent tout simplement pas.