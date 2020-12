L’effet Covid apportera un monde de misérables

Environ 235 millions de personnes auront besoin d’une aide humanitaire et d’une protection en 2021, selon un rapport du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (Ocha).

L’étude prédit une augmentation de 40% des personnes vulnérables par rapport à 2020 et souligne qu’au moins 29 milliards d’euros seront nécessaires pour garantir l’aide humanitaire en 2021.

Selon Ocha, «l’extrême pauvreté a augmenté pour la première fois en 22 ans» et de multiples situations de pénurie alimentaire et de faim se présenteront.

L’organisation prévient qu’à la fin de l’année prochaine, 736 millions de personnes pourraient être dans l’extrême pauvreté, vivant avec moins de 1,60 euro par jour.

Le rapport est signé par le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres et par le Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires, Mark Lowcock.

Le document traite de 56 pays touchés par des crises humanitaires et comprend des plans spécifiques pour 34 pays dans lesquels la population pourrait souffrir davantage de la faim, des conflits armés, du manque de logement, de l’impact du changement climatique et des difficultés créées par la pandémie du covid-19.

Les plans d’intervention présentés par OCHA visent à atteindre 160 millions de personnes dans le besoin et ont un coût estimé à 35 milliards de dollars l’année prochaine.

Parmi les facteurs qui affectent les plus vulnérables figurent la hausse des prix des denrées alimentaires, la baisse des revenus, l’interruption des programmes de vaccination, la fermeture des écoles, les déplacements et la violence.

Les plans spécifiques pour fournir une aide humanitaire comprennent le Mozambique, la Colombie, le Venezuela, l’Ukraine, la République centrafricaine, l’Afghanistan, le Yémen, la Syrie et d’autres pays.

Parmi les problèmes que l’ONU entend atténuer, il y a les «conséquences brutales des conflits et des déplacements qui nuisent principalement aux femmes et aux enfants, les insectes ravageurs, les conditions météorologiques extrêmes» et l’impact du covid-19.

«Les budgets de l’aide humanitaire font face à de graves déficits alors que l’impact de la pandémie mondiale continue de s’aggraver. Ensemble, nous devons mobiliser des ressources et apporter notre soutien dans les moments les plus sombres du besoin », déclare Guterres, cité par Ocha dans un communiqué.

Pour Mark Lowcock, c’est un choix entre unir leurs forces pour aider tous les pays et toutes les personnes dans le besoin ou laisser 40 ans de progrès être inversés.

Selon le rapport, la pandémie de covid-19 a causé une perte équivalente à 495 millions d’emplois au cours du seul deuxième trimestre de 2020.

«Les conséquences économiques de la pandémie peuvent entraîner une perte de 10 milliards de dollars de revenus au cours de la vie de la génération actuelle d’enfants», ajoute l’ONU.

Ocha montre dans le rapport que cette année les dons pour la réponse humanitaire se sont élevés à plus de 14,2 milliards d’euros, utilisés pour aider plus de 100 millions de personnes depuis janvier dernier.

La pandémie de covid-19 a causé au moins 1 460 018 décès résultant de plus de 62,7 millions de cas d’infection dans le monde, selon le bilan de l’agence française AFP.

La maladie est transmise par le nouveau coronavirus, détecté fin décembre 2019, à Wuhan, une ville du centre de la Chine.