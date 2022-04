Lee Majdoub : « Sonic 2 était tellement plus gros que le premier »

Le 7 avril dernier, Sonique 2 sur grand écran avec l’introduction de deux nouveaux personnages animés : Queues et jointures. Pour les amateurs de jeux vidéo, ce sont des visages familiers qui font partie de la franchise depuis le milieu des années 90 et qui devaient rejoindre l’univers du jeu. action en direct Une fois l’approbation de Paramount Pictures pour faire le prochain film.

Après la première de 2020, qui a réussi à récolter plus de 300 millions de dollars dans le monde, il était temps de voir une deuxième partie avec Sonique s’installe sur Terre et vit avec son ami À M. Dans cette suite, nous avons pu voir rapidement comment robotique a réussi à s’échapper de la planète champignon avec l’aide d’un allié inattendu, jointures. Ainsi, il reprit son projet de conquérir le monde alors qu’il se mit à rêver de la puissante émeraude qui jointures Je cherchais à récupérer.

Son retour sur Terre a été hautement célébré par l’un des grands personnages du premier film : agent de pierre. Interpreté par Lee Majdoubétait l’un des méchants et hommes de main de Robotnik (Jim Carrey)qui ne s’inspire pas des jeux vidéo de SEGA pourrait être construit à partir de zéro. Dans ce contexte, l’improvisation et le tandem qui a formé Majdoub et Carrey était la clé pour le polir. Dans une interview avec spoilersl’acteur qui jouait Calcul raconta comment c’était de faire partie du deuxième film de Soniqueainsi qu’une partie anticipée de ce à quoi on peut s’attendre dans cette franchise.

Quand ont-ils su qu’ils allaient revenir avec Sonique?

Je suppose que je ne le savais pas avant… janvier ? C’était en janvier, quand j’ai eu la confirmation qu’il revenait.

Qu’est-ce qui a changé entre les deux productions ? Je présume de la sécurité, bien sûr, mais comment était-ce de retourner au travail ?

Il n’avait pas repris le travail depuis longtemps. C’était intéressant, je ne savais pas à quoi m’attendre. Mais cette production était incroyable, en termes de protocoles et tout, nous nous sentions très en sécurité. Et pour ce qui est du tournage en lui-même, entre le premier et le second, on se connaissait tous donc il y avait plus de confort entre chacun, une meilleure compréhension de ce qu’on voulait faire, et la taille de la production était beaucoup plus importante que la première. Il y a beaucoup plus de séquences d’action, l’animation.

La principale chose à propos du personnage est la dynamique entre Stone et Robotnik. La dernière fois que nous avons parlé, vous m’avez dit qu’il y avait de l’improvisation et combien ils ont grandi, ou du moins votre personnage, a grandi à partir de cette improvisation. Maintenant qu’il y avait plus de confort, quelle était la dynamique sur ce tournage ?

Cette fois, je pense qu’il y avait beaucoup plus qui a été écrit dans le script. Dans le premier on ne savait pas comment ça allait se passer Calculen cela nous avons commencé à savoir qu’il y avait une relation entre pierre et robotique. Je pense que la question était de voir comment il a réagi, comment il était depuis robotique il est parti. J’ai vraiment aimé que nous allions avec cela qu’il était émotionnellement malade, déprimé et qu’il se préparait et préparait tout, parce qu’il savait que robotique je reviendrais.

Avez-vous appris à faire du café ou était-ce une façade, comme avec votre personnage ?

(des rires) C’est la magie du cinéma. L’agent Stone a appris, je suis très simple, je bois mon café noir, il en faut peu.

Quelqu’un s’est mis entre vous deux cette fois. Comment avez-vous développé le mépris pour Knuckles ?

Nous avons eu un dialogue écrit et je pense avoir proposé de Jeff Fowler (Réalisateur) l’idée de, il a apporté un porc-épic de l’espace, nous essayions de comprendre comment dire jointures à ce moment là. Mais je me souviens que… Je pense que je voulais essayer l’élément de la jalousie et tout le monde était d’accord. J’ai aimé que nous ayons essayé cela.

Stone pourrait être impliqué dans le troisième. Que savez vous à propos de ceci?

Je ne sais pas. Pour être sincère. J’attends de le savoir, patiemment. Quels sont les plans, s’il y a des plans. Je sais qu’il y a un certain nombre de jointuresmais je ne sais pas ce que ce sera. Je sais qu’ils se développent Sonique 3mais je n’ai aucune idée de ce qui va se passer.

Jim a dit à Access Hollywood, je pense, que ce pourrait être son dernier film. Si c’était son dernier film, qu’est-ce que ça fait de faire partie de sa carrière comme ça, de dire au revoir à ses fans avec lui ?

Je me sens très honoré de travailler avec lui. Il sait et beaucoup de gens savent qu’il a été un héros pour moi toute ma vie, nous nous entendons très bien dans ces films, nous nous amusons beaucoup. Beaucoup de gens se sont connectés à la chimie de ces personnages, donc je me sens très chanceux d’avoir travaillé avec lui. Je te souhaite tout le plaisir du monde dans tout ce que tu veux faire.

Mais avez-vous été surpris par sa réponse à cela, ce qu’il a dit ?

Je ne sais pas, je veux dire, Jim, comme nous le savons, est très en phase avec l’âme, l’esprit, l’amour, essaie de suivre le chemin de l’amour. Je ne sais pas si je dirais que je suis surpris. Je veux dire, je ne savais pas. Quand j’ai entendu, c’était comme « ah, ok ». En tant que fan, tout ce que je pensais, c’était « Oh, c’est nul, j’aimerais le voir faire plus. » En tant que pair, collègue, quelqu’un avec qui j’ai travaillé et que je respecte, je suis honoré qu’il ait fait tout ce qu’il a fait, qu’il soit aimé par tant de gens, et comme je l’ai dit, il est sur la même longueur d’onde, sait mieux que quiconque ce que son âme veut et a besoin. Peut-être que c’est du temps en famille, peut-être que c’était suffisant.

+Le problème avec le design a été oublié

Comme beaucoup s’en souviennent, Sonique a dû retarder la première de son premier film en raison d’un problème très particulier : la conception de son protagoniste. Lorsque la première bande-annonce a été dévoilée, les réseaux sociaux n’ont pas tardé à critiquer la façon dont le hérisson avait été animé. Pour cela, primordial Il a décidé d’arrêter la première et de corriger certains problèmes pour remonter le moral des fans. Interrogé sur ce dilemme, majdoub assuré: « Cela faisait si longtemps depuis le premier film. Après le premier film, nous avons parlé de la grande réponse qu’il y avait et que Jef Oui primordial Ils ont dit : ‘Tu sais quoi ? Nous les avons écoutés et nous allons retourner au conseil et retarder la première ! Je pense que cela a servi à montrer aux fans à quel point c’était important Sonique pour Jeff, Paramount et les producteurs”.

