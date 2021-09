Lee Majdoub revient en tant qu’agent Stone dans Sonic the Hedgehog 2

Au fur et à mesure que la production s’accélère, Sonic le hérisson 2 continue de confirmer les noms de ses acteurs, et le dernier nom revenant du premier film sera Lee Majdoub, qui reprend son rôle d’agent Stone dans la suite du succès surprise de 2020. L’annonce a été faite par le responsable Sonic l’hérisson Compte Twitter pour coïncider avec la Journée nationale du café, dont la raison a été partiellement expliquée avec l’image qui accompagnait le tweet montrant les visages de Majdoub’s Stone et du Dr Robotnik de Jim Carrey dessinés dans la mousse d’une tasse de café.

Agent Stone (alias @LeeMajdoub) est de RETOUR pour #SonicMovie2! Qu’est-ce que cela a à voir avec #NationalCoffeeDay? IYKYK pic.twitter.com/uD33SVKVh0 – Sonic le hérisson (@SonicMovie) 29 septembre 2021

Pour ceux qui connaissent la relation du couple dans Sonic l’hérisson sera au courant d’une scène populaire du film qui complète la référence au café dans le message. La scène montre Robotnik travaillant et dansant dans son laboratoire quand il est dérangé par Stone lui apportant un latte au lait de chèvre autrichien cuit à la vapeur au grand dam du scientifique fou. Tout au long du film, le couple a une chimie brillante et Lee Majdoub a partagé le tweet lui-même peu de temps après sa publication, en commentant: « Pensiez-vous vraiment que le Dr Robotnik pouvait le faire sans moi? »

je suis de retour pour #SonicMovie2!!!

Que… pensiez-vous vraiment que le Dr Robotnik pouvait faire ça sans moi ? (Ne réponds pas à ça).

En tout cas, heureux #NationalCoffeeDay! #SteamedAustrianGoatMilkLattehttps://t.co/4OBtdZnepu – Lee Majdoub (@LeeMajdoub) 29 septembre 2021

Le tournage de la suite est déjà terminé, tous les acteurs principaux reprenant leurs rôles, y compris James Marsden, Tika Sumpter et Ben Schwartz en tant que voix de Sonic lui-même. Après de nombreuses spéculations, il a été confirmé qu’Idris Elba rejoindrait le film en tant que voix de Knuckles the Echidna.

La production du film a commencé en mars de cette année et aurait été achevée en juin, tandis que certains utilisateurs de Twitter aux yeux perçants ont découvert que le catalogue du US Copyright Office contenait déjà un synopsis pour le film, qui se lit comme suit : « Après s’être installé à Green Hills, Sonic est prêt pour plus de liberté, et Tom et Maddie acceptent de le laisser à la maison pendant qu’ils partent en vacances. Mais, à peine partis, quand le Dr Robotnik revient, cette fois avec un nouveau partenaire, Knuckles, à la recherche d’une émeraude qui a le pouvoir à la fois de construire et de détruire des civilisations. Sonic fait équipe avec son propre acolyte, Tails, et ensemble, ils se lancent dans un voyage pour trouver l’émeraude avant qu’elle ne tombe entre de mauvaises mains. Réalisé par Jeff Fowler, et mettant en vedette Jim Carrey , James Marsden et Ben Schwartz. »

Bien que la description n’ait pas été officiellement publiée par Paramount, le scénario correspond à ce que l’on sait du film par les différentes photos de tournage et d’autres extraits d’informations qui ont été publiés pendant le tournage. Quoi qu’il en soit, la franchise Sonic signifie que Knuckles, comme dans la description, commencera en tant qu’antagoniste dans le film, mais à la fin, attendez-vous à ce qu’il ait changé de camp pour se tenir aux côtés du speedster bleu et de Miles « Tails » Prower.

Sonic l’hérisson sorti dans les cinémas en février 2020, réussissant à devancer la pandémie de Covid et malgré son retard en raison de la réaction des fans sur la conception du personnage principal, le film a été un succès auprès des fans et a rapporté un peu moins de 320 millions de dollars sur le dos de son budget de 90 millions de dollars. Nul doute que Paramount espère que la suite sera encore plus populaire lors de sa sortie le 8 avril 2022.

