Lee Mack avait l’air complètement méconnaissable dans les années 90

Lee Mack est l’un des comédiens les plus grands et les plus aimés de la télévision, mais alors que la plupart d’entre nous le connaissent comme le malheureux père de Ne pas sortir ou pour avoir constamment essayé de liquider David Mitchell sur Est-ce que je te mentirais?, certains ne seront pas aussi au fait de ses œuvres antérieures.

Et beaucoup d’entre nous ne le reconnaîtraient même pas non plus à partir de ces jours-là, l’homme drôle n’étant qu’un brin de chose quand il commençait juste comme un comique dans les années 90.

Je veux dire, c’était il y a plus de 20 ans, il est donc compréhensible qu’il ait l’air un peu différent ; le temps vient à nous tous, j’en ai peur.

Mais quand même, regardez par vous-même :

Lee Mack en jeune comique dans les années 90. Crédit : Canal 4

Au cours d’un épisode de Les Big Fat Quiz de l’année, L’animateur Jimmy Carr a montré des photos de ses invités de leur jeunesse, y compris celle ci-dessus, d’un Lee incroyablement mince portant une paire de lunettes à monture épaisse.

Expliquant ce qui se passait sur la photo, Lee a déclaré: « Une histoire vraiment vraie, c’est la nuit de mon tout premier concert, et c’est moi qui répète à la maison, avec une bouteille en plastique, prétendant que c’est un micro

« J’avais neuf pierres et demi quand j’ai commencé la comédie et maintenant j’ai 14 pierres – je suis moitié plus un être humain qu’à mes débuts. »

Une autre anecdote sur les débuts de Lee dans le jeu de comédie est qu’il partageait une maison avec Noel Fielding et Julian Barratt, autrement connus comme les fondateurs de Le Puissant Boosh.

Lee a également participé à la version radio de la série à succès.

Parlant précédemment de leurs jours en tant que colocataires, Noel a déclaré au blogueur writewyattukP: « Ouais … il y a des années. Nous avons vécu ensemble pendant deux ans consécutifs à Édimbourg, pendant environ six semaines pendant que nous faisions le Festival.

Lee maintenant. Crédit : PA

« Moi et Julian, Lee et un autre comédien un an, puis l’année d’après c’était moi, Julian, tous les Boosh, Lee et quelqu’un d’autre.

« Ces jours-là étaient assez amusants. C’est la seule fois où vous vivez avec d’autres comédiens.

« Certains d’entre eux peuvent être assez ennuyeux, mais Lee est probablement la personne la plus drôle que j’aie jamais connue.

« Ou peut-être que c’est entre Rich Fulcher et Lee. Ils sont tous les deux incroyables. »

Loin de la comédie, Lee n’est pas exactement connu pour ses prouesses sportives, mais cela ne l’a pas empêché de participer à un certain nombre de matchs de football caritatifs pour Aide au football.