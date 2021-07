Lee Foster d’Electric Lady Studios présente une nouvelle série d’EP live en partenariat avec Spotify — Spotify

Electric Lady Studios a inspiré les plus grands artistes du monde pendant cinq décennies consécutives. « C’était un rêve absolu de pouvoir enregistrer à Electric Lady », a partagé Michelle Zauner de Petit déjeuner japonais. “Les salles sont remplies de bonnes vibrations anciennes et les ingénieurs là-bas sont sans précédent, il n’est donc pas étonnant que ce soit un studio si emblématique qui occupe une place dans le cœur de tant de légendes.”

Pour la série EP, les artistes participants sont encouragés à jouer leurs propres compositions ainsi que des reprises de chansons d’artistes liés à l’histoire du studio, notamment Stevie Merveille, le Choc, le Roulant Des pierres, David Bowie, et plein d’autres.

« Electric Lady est l’un de mes endroits préférés pour enregistrer », a déclaré Jon Batiste. « Il y a une forte énergie vitale qui y réside. Lorsque Spotify a proposé d’enregistrer chez Electric Lady, la vision de la « NEW WORLD MUSIC » m’est venue. Pour réaliser cette vision, j’ai monté un groupe avec les légendes Ron Charretier à la basse et les deux Gary Bartz et Kenny Garrett sur des saxophones, une section complète de cordes et de cuivres, des tambours tabla et des synthétiseurs, le tout jouant en même temps, réimaginant des chansons de la NOUS SOMMES album, et d’autres chansons de Kanye Ouest, David Bowie, Stevie Merveille, Idiot Punk et plus. Cet enregistrement est l’endroit où je vois la musique dans le futur : mondiale, spirituelle, enracinée, complexe, communautaire. Ou peut-être est-ce là que la musique a toujours été ? Quoi qu’il en soit, Electric Lady Studios était le bon endroit pour le capturer.

Pour en savoir un peu plus sur le studio et ce partenariat créatif, Pour l’enregistrement parlé avec Lee.

Quelle a été l’importance du studio tout au long de ses 51 ans d’histoire ?

Stevie Wonder a enregistré Musique de mon esprit et Livre parlant ici peu de temps après l’ouverture du studio, tous deux sortis en 1972. Electric Lady a depuis joué un rôle important dans la musique populaire, recueillant de grandes vagues de succès au cours de chaque décennie suivante.

Le premier enregistrement de Spotify Singles était avec Vampire Weekend en 2019. Comment ce partenariat est-il né ?

Nous avons formé deux partenariats parallèles en 2019, à commencer par la série « Live at Electric Lady ». Au moment de ces réunions, Spotify était en train de déménager ses bureaux à New York et n’envisageait pas de créer un nouveau studio pour son programme Singles. Nous avons tous les deux vu l’opportunité et la force potentielle d’un partenariat plus approfondi et nous y sommes allés.

La sortie de Spotify Singles d’Electric Lady a-t-elle changé la relation du studio avec les auditeurs ? Comment?

Spotify Singles est un programme puissant, couvrant de nombreux publics et genres. Cela nous a absolument donné une nouvelle plate-forme de reconnaissance et de pertinence, où notre succès est depuis longtemps enraciné.

Pourquoi êtes-vous ravi de vous associer à Spotify pour la série Live at Electric Lady EP ?

L’idée de « Live at Electric Lady » remonte au milieu des années 70, généralement réalisée pour diverses stations de radio au fil des ans. Cependant, c’est la première fois qu’il a un partenaire dédié et un plan concret pour l’avenir. Avoir Spotify, son personnel et son savoir-faire nous a donné le gros moteur dont nous avions besoin pour faire de ce programme un succès.

De nombreux artistes disposent désormais des outils nécessaires pour enregistrer de la musique depuis leur home studio. En quoi une session d’enregistrement en studio, comme celle d’Electric Lady, est-elle unique ?

Si vous pouvez vous rendre à Disneyland, ce sera probablement mieux que la balançoire de votre terrain de jeu local. Electric Lady parle de communauté, de tradition – un rite de passage. Enregistrer votre voix dans un placard n’est tout simplement pas comparable.

51 ans. Que reste-t-il à venir pour Electric Lady ?

Notre objectif est la conservation continue de la grande musique, des événements et du contenu. La relation Spotify est un grand pas en avant dans notre évolution et nous sommes impatients d’être un excellent partenaire pour eux pendant de nombreuses années à venir.

Attention au premier Vivre à Electric Lady libération de Jon Batiste tomber sur Jeudi 29 juillet. En attendant, diffusez notre playlist de chansons enregistrées dans le studio emblématique.