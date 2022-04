Lee Daniels s’excuse auprès de son « meilleur ami » Mo’Nique après une querelle de 13 ans : « Je suis vraiment désolé »

Après ne pas s’être parlé pendant des années, Lee Daniels a présenté des excuses publiques à Mo’Nique.

Dans une vidéo partagée sur Twitter, Daniels a rejoint Mo’Nique sur scène lors de son apparition au St. George Theatre de Staten Island pour son spectacle « Mo’Nique and Friends: April Fools Day with the Queen of Comedy ». À un moment donné, Daniels avait son bras enroulé autour des épaules du comédien, lui présentant ses excuses directement et mettant apparemment fin à leur querelle de plus d’une décennie.

« Je suis tellement désolé de vous avoir blessé de quelque manière que ce soit », a déclaré Daniels. « Vous tous, elle était ma meilleure amie, ma meilleure amie. Vous pensez tous que ‘Precious’ était juste… c’était Dieu qui travaillait à travers nous deux et nous allons le refaire.

À la fin du clip, Daniels a dit « Je t’aime » à Mo’Nique, qui a pris le micro et a dit la même chose.

Mo’Nique a partagé une douce photo des amis réunis sur Instagram, publiant une photo de Daniels embrassant sa tempe alors que son bras était enroulé autour de son épaule.

« AUCUNE LÉGENDE NÉCESSAIRE », a-t-elle écrit à côté de la photo. « JE NOUS AIME 4REAL. »

Daniels, 62 ans, a partagé la même photo sur son Instagram, ajoutant une deuxième photo capturant les amis partageant une douce étreinte.

Le réalisateur nominé aux Oscars a adopté une approche similaire à sa légende, en écrivant simplement « aucune légende nécessaire @therealmoworldwide ».

Le couple a cessé de se parler après avoir travaillé sur « Precious ». L’acteur de 54 ans a remporté l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle en 2010, mais plutôt que d’avoir plus d’opportunités, elle a déclaré dans une interview en 2015 avec The Hollywood Reporter qu’elle avait été « blackballée ».

« J’ai reçu un appel téléphonique de Lee Daniels il y a peut-être six ou sept mois. Et il m’a dit : ‘Mo’Nique, on t’a blackballé’ », avait expliqué Mo’Nique à l’époque. «Et j’ai dit: ‘J’ai été blackballé? Pourquoi ai-je été blackboulé ?’ Et il a dit : « Parce que tu n’as pas joué le jeu. » Et j’ai dit: ‘Eh bien, quel jeu est-ce?’ Et il ne m’a donné aucune réponse.

En réponse à Mo’Nique à l’époque, Daniels a déclaré au point de vente en partie: «Mo’nique est une force créative avec laquelle il faut compter. Ses revendications à travers « Precious » n’étaient pas toujours en phase avec la campagne. »

« Cela a aigri sa relation avec la communauté hollywoodienne », a-t-il poursuivi. « Je la considère comme une amie. J’ai et je penserai toujours à elle pour les parties sur lesquelles nous pouvons collaborer. Cependant, le consensus parmi les équipes créatives et les pouvoirs jusqu’à présent était d’aller dans une autre direction avec ces rôles.

Le vendredi 1er avril, Deadline a annoncé que Daniels et Mo’Nique se réuniraient pour un nouveau projet. La nouvelle a éclaté cette semaine que Daniels a remplacé Octavia Spencer dans « Demon House » par Mo’Nique. Spencer a dû se retirer du film Netflix parce qu’elle avait un conflit d’horaire avec son émission « Truth Be Told » sur AppleTV +.

Mo’Nique jouera le rôle d’un travailleur social qui aide une famille à travers une série d’exorcismes tout au long du film et jouera aux côtés d’Andra Day, Caleb McLaughlin et Aunjanue Ellis.

En rapport: