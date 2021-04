Lee Aaker meurt, les aventures de Rin Tin Tin Star avait 77 ans

Acteur vétéran et ancienne enfant star Lee Aaker est malheureusement décédé. Célèbre pour avoir joué le rôle de l’orphelin Rusty aux côtés de son copain berger allemand sur Les aventures de Rin Tin Tin dans les années 1950, Aaker aurait eu un accident vasculaire cérébral et serait décédé le 1er avril près de Mesa, en Arizona. L’acteur avait 77 ans.

Paul Petersen, un ancien Spectacle de Donna Reed star qui sert maintenant de défenseur des anciennes enfants stars, a déclaré THR qu’Aaker avait lutté contre l’abus de drogues et d’alcool. À la fin, l’acteur s’est retrouvé avec un «parent survivant qui ne pouvait pas l’aider», le certificat de décès d’Aaker le répertoriant comme un «défunt indigente». Petersen l’aidait à obtenir un enterrement convenable.

« Vous êtes là juste pour plaire à tout le monde », a ajouté Petersen à propos d’anciens enfants acteurs, « et quand il ne reste plus rien, ils en ont fini avec vous. »

Aaker est peut-être mieux connu pour avoir joué Rusty, un jeune garçon élevé par des soldats de la cavalerie américaine à Fort Apache, dans la série télévisée classique. Les aventures de Rin Tin Tin. La série a été diffusée sur ABC le vendredi soir pendant cinq saisons entre 1954 et 1959. La série mettait également en vedette James E. Brown, Joe Sawyer et Rand Brooks. Aaker a repris le rôle après avoir échoué à une audition pour l’original Gamine série, bien qu’il soit un ami proche de Tommy Rettig, l’enfant acteur qui a repris le Gamine rôle.

Né le 25 septembre 1943, Aaker s’est très tôt intéressé au jeu d’acteur. Avant que Les aventures de Rin Tin Tin, Aaker est apparu dans les films Le plus grand spectacle du monde et Haut midi à l’âge de 8 ans. Il a ensuite joué le rôle de victimes d’enlèvement dans les films La salle comble de O. Henry et La ville atomique cette même année. En 1953, Aaker a travaillé avec John Wayne dans le film western classique HOndo comme le fils de Geraldine Page. Ses autres crédits de film incluent Péril, Arène, Monsieur Scoutmaster, et Romance Ricochet.

Selon Aaker, il a reçu une somme forfaitaire de 10000 € pour son Rin Tin Tin travailler à l’âge de 21 ans avant de passer «le reste des années 60 à voyager à travers le monde comme une sorte d’enfant fleur». Il a eu peu de chance de trouver de nouveaux rôles d’acteur à l’âge adulte, ce qui a conduit à sa retraite en tant qu’acteur alors qu’il poursuivait des travaux de production et de menuiserie. Pourtant, en 2005, son travail en tant qu’enfant star a été félicité lorsqu’il a remporté le Golden Boot Award en tant que Enfants de l’Ouest.

Sur sa page Facebook, Paul Petersen a posté un message pour dire au revoir à son ami. Le message se lit comme suit: « Dire au revoir à Lee Aaker. Vous devez avoir un certain âge pour vous en souvenir Rin Tin Tin. Lee Aaker est décédé en Arizona le 1er avril, seul et non réclamé … répertorié comme un « décédé indigent ». En tant que vétéran de l’armée de l’air, Lee a droit à des indemnités d’enterrement. Je travaille là-dessus. Dieu sait quand un moineau tombe. «

Son travail sur les grands et petits écrans a valu à Aaker une place dans l’histoire d’Hollywood, garantissant qu’il restera toujours dans les mémoires longtemps après son décès. Qu’il repose en paix. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.

Sujets: Avis de décès