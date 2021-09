L’éducation sexuelle est renouvelée pour la saison 4 sur Netflix

Ceux qui apprécient actuellement les manigances torrides des élèves de l’école secondaire Moordale seront ravis de savoir que Éducation sexuelle sera de retour pour une quatrième saison, ce qui a été confirmé aujourd’hui par Netflix dans le cadre de leur événement Tudum d’actualités, de bandes-annonces et d’aperçus. Grâce à la pandémie de Covid, la troisième saison de la série dramatique comique a subi un énorme retard, mais depuis son arrivée sur la plate-forme, l’émission s’est montrée à la hauteur et a immédiatement pris la première place du tableau des tendances du streamer.

Le renouvellement n’est pas vraiment une surprise, car même si la saison 3 de Sex Education a connu un retard considérable, la base de fans n’a en aucun cas diminué, et si quoi que ce soit, la série est devenue plus populaire, à tel point que le nouveau la saison a atterri avec un score 100 % frais de Rotten Tomatoes, ce qui a probablement rendu le renouvellement encore plus doux. Soyez averti, le reste de cet article pourrait avoir des spoilers sur la saison trois si vous ne l’avez pas encore terminé.

Dernières nouvelles de #TUDUM! Sex Education a été renouvelé pour la saison 4 ! pic.twitter.com/8N2WwNLqoG – Netflix (@netflix) 25 septembre 2021

Il ne fait aucun doute que les fans de la série attendront avec impatience la prochaine saison, car l’actuelle laisse l’avenir de Moordale en question, l’école étant mise en vente. C’était certainement l’une de ces finales de saison qui avait un œil sur un renouvellement et un sur un scénario « et si nous ne l’obtenions pas ». Avec un renouveau, nous attendons maintenant des réponses, et bien sûr plus du même genre d’humour sincère qui est au cœur de la série.

Éducation sexuelle est une série qui aurait très facilement pu tomber dans l’ornière d’être une parodie des comédies sexuelles des années 80 telles que Porky’s et le Confessions de…série des années 70, mais il y a quelque chose dans le programme qui parvient à éviter cela, même lorsqu’il y a des fluides corporels qui volent à travers l’écran, des pénis géants affichés et plus de scènes de sexe que vous ne le souhaitez à l’écran en regardant une série avec tes parents dans la chambre. Son succès vient de son étrange sensation hybride américano-britannique, avec un ensemble de personnages très britanniques dans un cadre très américain, et d’une manière ou d’une autre, tout fonctionne, certainement en partie grâce à des intrigues brillamment écrites et aussi grâce à la distribution qui est plus que capable de le retirer.

Bien qu’il y ait un long moment à attendre pour la saison 4, il est sûr de dire que nous verrons le retour des membres réguliers de la distribution, y compris la performance brillamment socialement maladroite d’Asa Butterfield dans le rôle d’Otis Milburn, qui est constamment pris entre ses amis / amants. joué par Emma Mackey, Ncuti Gatwa, Mini Keene et Aimee Lou Wood, et les singeries embarrassantes de sa mère sexothérapeute, jouées glorieusement par la toujours populaire Gillian Anderson en mode britannique.

La série a été constamment acclamée par la critique, qui se poursuivra sans aucun doute lorsque Éducation sexuelle revient, très probablement l’année prochaine, pour plus de plaisir et de jeux rauques. En attendant, les saisons un à trois sont désormais diffusées sur Netflix si vous souhaitez rejoindre les millions de personnes qui ont profité du chaos jusqu’à présent.

Sujets : Netflix, TUDUM