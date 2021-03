L’édition VR de Doom 3 devrait être lancée le 29 mars

Le Perte la franchise est en plein essor ces dernières années. Depuis que id Software a innové la série avec Doom (2016)), ils n’ont pas regardé en arrière et ont continué à innover dans l’action non-stop, metal-mania slayer.

Ils l’ont suivi avec Doom éternel, qui selon de nombreux fans, est le meilleur opus à ce jour. Cela renforce l’action intense et ajoute à la tradition, qui n’a pas été l’un des aspects les plus brillants – mais ce n’est pas grave parce que la franchise d’horreur compense largement cela dans le département de tir.

Avant ces titres modernes, il y avait Doom 3. Il a un public assez fidèle – même à ce jour – et a été bien accueilli lors de son lancement en 2004. À l’époque, ses graphismes étaient assez innovants. Cela a également provoqué une sensation d’horreur de survie unique qui manquait à la série dans les tranches précédentes. C’est à ce moment que id Software a vraiment commencé à changer le jeu dans l’espace de tir.

Si vous avez apprécié ce jeu au fil des ans, vous allez vous régaler car une édition VR sortira le 29 mars. C’est selon une bande-annonce officielle annonçant l’immersion à la première personne qui permettra aux joueurs de retour de profiter d’une action infernale de tuer des démons comme jamais auparavant.

En plus de la prise en charge de la réalité virtuelle inédite, Doom 3 VR inclura également les extensions The Lost Mission et Resurrection of Evil. C’est beaucoup de contenu d’horreur pour vous retenir alors que vous appréciez ce jeu sous un nouvel angle en utilisant un casque VR.

De nouveaux contrôles VR seront présentés dans cette nouvelle édition de Doom 3 ainsi que des actions uniques lorsque vous regardez dans les virages, un réglage de rotation rapide à 180 degrés pour attraper les ennemis qui se faufilent sur votre marine et un écran en profondeur monté au poignet. Ils devraient tous renforcer la tension et l’immersion que vous pouvez expérimenter tout au long de chaque mission et niveau.

Même si vous avez déjà joué Doom 3 d’innombrables fois dans le passé, cette édition VR semble être une nouveauté remarquable à découvrir ici dans quelques semaines.

Et si vous n’avez pas encore eu le plaisir de jouer à cet épisode, quelle meilleure façon de profiter de ses armes emblématiques et de son jeu de tir d’action addictif qu’en VR? Cela donnera un nouveau sens à être un tueur, mettant en vedette des moments plus intenses comme si vous étiez là avec les forces démoniaques hostiles dans la vraie vie.

Il est également agréable de voir que la réalité virtuelle reçoit toujours une tonne de soutien avec d’excellents jeux, même si beaucoup d’attention est accordée aux consoles de nouvelle génération.