L’édition standard de Call of Duty: Black Ops Cold War sera plus chère sur PS5 et Xbox Series X

Aujourd’hui a été le jour tant attendu où enfin Call of Duty: Guerre froide Black Ops grâce à ça remorque spectaculaire. Bien sûr, la chose n’est pas restée dans une bande-annonce, puisque de multiples nouveautés ont émergé tout au long de l’après-midi. Par exemple, nous avons connu qui sont leurs personnages, en même temps comment progressera de Modern Warfare au nouvel opus, mais il y en a encore plus, puisqu’ils ont aussi présenté les différentes éditions à acheter qui seront et leurs prix respectifs. Et c’est à partir de là qu’il faut parler depuis la controverse est servie.

Donc, comme ils l’ont partagé au milieu Charlie Intel, l’édition standard de Call of Duty: Guerre froide Black Ops être plus cher sur les consoles nouvelle génération, c’est-à-dire sur PlayStation 5 et Xbox Series X. Cela a été confirmé Activision, puisque les éditions standard ont toujours coûté quelques 59,99 € mais maintenant, dans la nouvelle génération, vous devrez payer 69,99 € (sûrement en Espagne, c’est aussi 69,99 euros). Bien sûr, il convient de mentionner que l’édition standard du jeu de nouvelle génération comprendra une version de génération actuelle de Guerre froide Black Ops.

Il convient de mentionner que ce n’est pas une pratique courante parmi les entreprises, mais il y en a quelques-unes qui le font. Le cas le plus important est celui de NBA 2K21, ce qui sera également plus cher dans la prochaine génération de consoles, ce qui a suscité beaucoup de controverse parmi les joueurs.

Enfin, on se souvient que Call of Duty: Guerre froide Black Ops frapper le marché ensuite 13 novembre. Si vous souhaitez être au courant de toute l’actualité de la nouvelle livraison, nous vous invitons à jeter un œil sur toute notre couverture du jeu ici.

