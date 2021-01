L’édition physique du jeu vidéo de Scott Pilgrim est l’une des plus spectaculaires jamais vues, et le prix n’est pas inférieur

L’indignation que vous voyez sur ces lignes est l’une des éditions physiques les plus spectaculaires d’un jeu vidéo que nous ayons eu l’occasion de voir, avec un mime pour le titre original d’Ubi Soft ‘Scott Pilgrim vs. The World: The Game », initialement publié en 2010, sans aucun doute. Cette nouvelle édition est divisée en trois options différentes, chacune progressivement plus complète (et coûteuse).

Le 14 janvier, coïncidant avec son retour tant attendu dans les magasins numériques, Limited Run Edition a annoncé une version standard qui ne porte que le jeu (Oui, dans une version remasterisée et comprenant des packages de contenu de Knives Chau et Wallace Wells). Le second, appelé Classic, comprend un livre d’instructions en couleur, une boîte en plastique avec une couverture réversible, une feuille avec des autocollants, un CD avec la bande-son spectaculaire de chip-rock composée par Anamanaguchi, un billet de concert commémoratif pour The Clash at Demonhead et une carte du monde du jeu.

Luxe: l’édition KO

Le saut qualitatif et quantitatif, puisqu’il coûtera 139,99 €, est l’édition KO, qui comprend tout ce qui est vu dans le classique, mais avec une boîte spéciale en forme de mallette qui représente un concert Sex Bob-omb avec lumière et son . Il existe également d’autres épiceries fines pour les collectionneurs comme une boîte de style Mega Drive avec un visage réversible, la bande son sur cassette, des médiators Sex Bob-omb, une épingle, un guide, des cartes à collectionner des sept ex-petits amis de Ramona Flowers et deux baguettes en bois décorées de jeux d’art.

Si vous n’avez pas joué à ‘Scott Pilgrim vs. The World: The Game ‘, on ne peut plus le recommander: sa disparition en 2014 des magasins numériques pour des questions de droits nous a laissé orphelins de l’une des meilleures œuvres pixel-art de l’époque, et son retour semble particulièrement opportun après un année où les classiques du beat’em-up comme «Battletoads» ou «Streets of Rage» sont revenus avec une force inhabituelle. Bande-son époustouflante, finition graphique exquise et mécanique profonde de moi contre le vieux quartier pour un jeu que nous avons hâte de retrouver … dans l’une de ses éditions.