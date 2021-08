L’édition physique de Sonic Colors Ultimate repoussée en Europe

Sega rapporte qu’un problème inattendu avec l’édition physique de Sonic Colors Ultimate entraînera un retard du jeu en Europe.

Des retards, des retards et encore des retards. Nous le savons tous maintenant, 2021 est l’année des dates qui passent chaque semaine. Au moins pour briser la tradition, cette nouvelle ne fait pas partie de ces retards à utiliser. En fait, c’est même inhabituel. L’Europe devra attendre encore un peu pour acquérir le Édition physique Sonic Colors Ultimate en raison d’un problème de logistique.

La nouvelle a été donnée par Sega Europe via son compte Twitter officiel. Il semble que ce soit un problème logistique qui ait forcé l’entreprise à prendre la décision difficile. Rassurez-vous : le titre continuera à sortir en version numérique à la même date prévue. Nous traduisons le message complet pour vous.

En raison de problèmes logistiques imprévisibles, toutes les éditions physiques de Sonic Colors Ultimate, y compris les éditions standard et spéciales, seront retardées sur tous les marchés européens. Cela n’affectera pas le lancement numérique sur toutes les principales plates-formes. Sega se consacre à la satisfaction de ses clients et nous nous excusons pour ce malheureux retard. Plus d’informations bientôt.

Vous pouvez lire le tweet original en anglais ci-dessous.

L’année dernière, tout a été des retards inattendus, les uns après les autres. Celui de l’édition physique de Sonic Colors Ultimate est inattendu, surtout pour ne pas avoir de date approximative pour se le procurer. Au moins, la version numérique n’est pas affectée et quiconque le souhaite pourra profiter de la remasterisation immédiatement. Ou revisitez la version Wii si vous l’avez à portée de main.

Le titre sortira sur PC, Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4, PlayStation 5 et Nintendo Switch le 7 septembre 2021 en version numérique. Les marchés américains continueront à recevoir l’édition physique à la même date.