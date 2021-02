L’édition légendaire de Mass Effect est de 60 FPS sur PS5, PS4 Pro, a des temps de chargement beaucoup plus rapides, un créateur de personnage étendu, plus

Mass Effect Legendary Edition est en train de devenir la version définitive de la trilogie bien-aimée Mass Effect. Nous savons déjà que le Mass Effect original a fait le plus de travail; BioWare a confirmé que la première sortie de Shepard comporte un certain nombre « d’améliorations du gameplay » dans Legendary Edition. Nous parlons d’un tir amélioré, d’une meilleure IA et de commandes plus réactives.

Mais d’autres améliorations ont été réparties dans toute la trilogie. Pour commencer, les trois jeux fonctionneront à 60 images par seconde sur PS4 Pro (et PS5 via rétrocompatibilité). Cela fera toute une différence compte tenu du nombre d’images qui ont été supprimées sur la PS3.

De toute évidence, le support 4K est un autre titre, avec des paramètres HDR également disponibles. Et puis il y a les temps de chargement. Le premier Mass Effect en particulier a tristement de longs trajets en ascenseur – mais ces longues attentes seront apparemment considérablement réduites dans Legendary Edition. Il en sera de même pour les temps de chargement un peu plus courts (mais toujours sacrément longs) dans Mass Effect 2.

Au-delà des performances, nous obtenons un créateur de personnage unifié et élargi dans les trois jeux. Cela signifie que le Shepard que vous créez dans Mass Effect 1 ne sera pas complètement différent du Shepard avec lequel vous vous retrouvez dans Mass Effect 3. » gamme de possibilités plus diversifiée », écrit Eurogamer.

Tout cela sonne bien, et honnêtement, nous avons hâte de jouer à nouveau à la trilogie. Avez-vous hâte d’arrêter les Faucheurs? Préparez votre canon à main Carnifex dans la section commentaires ci-dessous.