L’édition légendaire de Mass Effect détaille toutes sortes d’améliorations de gameplay pour le combat, le Mako, la création de personnage, etc.

Il semble que BioWare ait vraiment travaillé sur la prochaine édition légendaire de Mass Effect. Au cas où vous ne le sauriez pas déjà, il s’agit d’une collection des trois jeux de la trilogie originale Mass Effect, remastérisée et améliorée pour PlayStation 4 (et PlayStation 5, via une rétrocompatibilité).

L’édition légendaire est sortie dans un peu plus d’un mois, mais nous n’avons pas encore vraiment approfondi les détails de ce que ce remaster apporte à la table. Heureusement, BioWare s’est rendu sur le blog PlayStation pour nous parler des nombreuses améliorations de gameplay auxquelles nous pouvons nous attendre – et tout cela semble très prometteur.

Pour commencer, le combat dans le premier Mass Effect a été repensé, sans surprise. Le développeur partage toute une liste de puces:

Shepard peut maintenant sprinter hors du combat

Les attaques de mêlée sont désormais associées à une pression sur un bouton plutôt que de se produire automatiquement en fonction de la proximité d’un ennemi.

La précision et la manipulation des armes ont été considérablement améliorées La floraison du réticule est plus contrôlée Le balancement de l’arme a été retiré des fusils de précision La visée vers le bas / la vue de la caméra «visée serrée» a été améliorée Aide à la visée améliorée pour l’acquisition de la cible

Tous les ennemis concernés subissent désormais des dégâts de tête dans la première partie Auparavant, certains ne le faisaient pas, y compris les ennemis humanoïdes

Les mods de munitions (anti-organiques, anti-synthétiques, etc.) peuvent désormais tomber tout au long du jeu. Auparavant, ceux-ci cessaient de chuter aux niveaux de joueurs plus élevés Ils sont désormais également disponibles à l’achat auprès des marchands

Toutes les armes peuvent être utilisées par n’importe quelle classe sans pénalité Les spécialisations (la possibilité d’entraîner / d’améliorer certaines armes) sont toujours spécifiques à la classe

Les armes refroidissent beaucoup plus rapidement

L’utilisation du Medi-gel a été améliorée Temps de recharge de base réduit Avantages de nivellement augmentés Augmentation du bonus de Liara aux temps de recharge

Améliorations de la gestion des stocks Les éléments peuvent désormais être signalés comme « indésirable » Tous les articles indésirables peuvent être convertis en Omni-gel ou vendus à des marchands à la fois L’inventaire et les magasins disposent désormais d’une fonctionnalité de tri

Certaines capacités ont été rééquilibrées

Les pouvoirs des armes (c’est-à-dire ceux qui sont déverrouillés dans l’arbre de compétences de chaque type d’arme) ont été améliorés: L’efficacité / la force est augmentée (durée réduite dans certains cas) La chaleur se réinitialise maintenant lors de l’activation de l’alimentation



Mais les améliorations de combat ne s’arrêtent pas avec le Mass Effect original. BioWare dit que le fonctionnement de la couverture dans toute la trilogie a changé:

Couverture supplémentaire ajoutée à certaines rencontres

La couverture d’entrée et de sortie est désormais plus fiable

Au-delà de cela, des systèmes plus petits, comme les gains d’expérience, ont été modifiés. Fondamentalement, vous en obtiendrez plus, en vous assurant d’atteindre des niveaux plus élevés sans avoir à faire une deuxième partie de chaque jeu. Dans le même ordre d’idées, les largages de munitions sont beaucoup plus réguliers dans Mass Effect 2, où manquer de balles pourrait devenir un réel problème, en particulier en cas de difficultés plus difficiles.

En dehors de l’action, nous pouvons nous attendre à des changements significatifs dans la façon dont le tristement célèbre Mako gère le premier Mass Effect. Le véhicule encombrant était un peu un cauchemar à contrôler, mais les mises à jour suivantes devraient rendre la conduite beaucoup plus agréable:

Manipulation améliorée Le réglage physique a été amélioré pour se sentir «plus lourd» et moins glisser

Commandes de caméra améliorées Problèmes résolus empêchant le Mako de viser avec précision les angles inférieurs

Les boucliers se rechargent plus rapidement

Nouveaux propulseurs ajoutés pour une augmentation de la vitesse Son temps de recharge est distinct de celui des jets de saut

La pénalité XP dans le Mako a été supprimée

Toucher la lave n’entraîne plus un échec de mission instantané et inflige des dégâts au fil du temps.

Tout cela semble génial, mais c’est peut-être la façon dont Legendary Edition relie les trois jeux qui en fait l’expérience ultime de Mass Effect. En particulier, la création de personnage a été unifiée dans la trilogie, ce qui signifie que votre Shepard peut enfin se ressembler dans les trois jeux. De plus, des tons de peau et des coiffures supplémentaires ont été ajoutés à la suite de création.

Et puis il y a ceci:

Nouveau lanceur unifié pour les trois jeux Inclut des paramètres à l’échelle de la trilogie pour les sous-titres et les langues Les sauvegardes sont toujours uniques à chaque jeu et peuvent être gérées indépendamment les unes des autres



Même les trophées sont mentionnés dans le billet de blog, avec Legendary Edition proposant une gamme de bibelots retravaillés:

De nouveaux trophées ont été ajoutés à la trilogie

Les progrès pour certains se poursuivent désormais dans les trois jeux (par exemple, Tuez 250 ennemis dans tous les jeux) Les trophées qui ont été rationalisés en un seul et rendus superflus ont été supprimés

Un certain nombre de trophées ont vu leurs objectifs / descriptions et / ou noms mis à jour

Et enfin, en plus de tout cela, nous avons amélioré l’audio remixé ainsi qu’une multitude de corrections de bogues – des problèmes ennuyeux qui n’ont jamais été résolus dans la trilogie originale. phew.

L’édition légendaire de Mass Effect devrait être lancée le mois prochain, le 14 mai. Allez-vous recommencer le combat contre les Moissonneurs? Rassemblez votre équipe dans la section commentaires ci-dessous.