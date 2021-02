L’édition légendaire de Mass Effect arrive le 14 mai: les retrouvailles tant attendues avec le commandant Shepard vous attendent

05 févr.2021 14:31:18 IST

Au fil des ans, de nombreux jeux vidéo ont posé des dilemmes et des choix apparemment impossibles pour le joueur. Celles-ci sont généralement fabriquées dans le feu de la bataille, puis ruminées pendant des jours à venir. Mon premier pinceau avec un choix de cette nature était dans BioWare Guerres des étoiles: Chevaliers de l’ancienne République, où, vers la fin du jeu, j’ai dû choisir entre le côté obscur et le côté clair du membre du parti Bastila Shan ou du reste de l’équipage. (Pour ce que ça vaut, cela fait plus de 17 ans que le jeu est sorti, et je suppose qu’il y a un délai de prescription pour que quelque chose soit un spoiler après ce laps de temps.).

Je me suis demandé pendant des jours si j’avais fait le bon choix. En rejouant le jeu quelques mois plus tard et en optant pour l’autre choix, j’ai réalisé que j’avais pris la bonne décision après tout.

Quand il s’agit de l’une des décisions les plus difficiles que j’ai jamais eu à prendre dans un jeu, cependant, il s’avère qu’il n’y avait pas de bon choix (pour moi, en tout cas). Les deux étaient des options horribles et les deux m’ont laissé un sentiment de mélancolie. Et si vous n’avez pas encore joué à la version originale du premier Effet de masse, alors vous êtes dans un vrai humdinger d’un choix une fois le Édition légendaire d’effet tombe le 14 mai.

Pour être clair, le choix auquel j’ai fait allusion ci-dessus n’est décidément pas celui qui conduit au tristement célèbre Effet de masse 3 fin.

Révélé au cours d’une récente vitrine pratique, le Édition légendaire de Mass Effect – une collection qui comprend les trois premiers Effet de masse jeux et plus de 40 bits de contenu téléchargeable couvrant toute la trilogie, y compris des add-ons de 15 étages et une foule de packs d’armes et d’armures – sortiront dans un peu plus de trois mois et vous coûteront 3 999 roupies pour la PS4 et la Xbox One versions. On dit qu’il a des visuels améliorés, de nouvelles textures, une prise en charge 4K complète et une prise en charge HDR et HDR.

Comme l’indique la presse, « The Édition légendaire de Mass Effect offrira une expérience visuelle améliorée avec des modèles de personnages remasterisés et des dizaines de milliers de textures améliorées. Les améliorations apportées aux ombres et aux effets visuels, à l’éclairage mis à jour et aux ombres dynamiques améliorées, à la volumétrie et à la profondeur de champ ajoutent un nouveau niveau d’immersion dans la trilogie. Les cinématiques pré-rendues ont également été améliorées pour rendre chaque moment de l’histoire encore plus percutant. «

Tout cela est fantastique, mais la chose la plus importante à retenir est que c’est Effet de masse et qu’il est ramené pour une toute nouvelle génération de joueurs.

***

Traitons de l’éléphant dans la pièce avant toute autre chose. Comme Mac Walters, directeur de projet sur le Édition légendaire de Mass Effect et auteur principal de la trilogie originale chez BioWare, a souligné lors de l’événement, il n’y aura pas de réécriture de l’histoire, ce qui signifie que la fin controversée de la trilogie reste intacte. Pour les non-initiés, les joueurs en colère ont évacué leur rate à BioWare pour la fin originale de la trilogie, ce qui a conduit le développeur à publier une « coupe de réalisateur » avec une fin plus étoffée. Selon Walters, la fin étoffée de la « coupe du réalisateur » est canon et c’est ce que vous obtiendrez dans le Édition légendaire.

Dans un monde où les exemples de modernisation, de blanchiment à la chaux et de refonte de l’art pour s’adapter au monde moderne se multiplient, il est rafraîchissant de voir un développeur s’en tenir à ses armes. Cela est particulièrement vrai lorsque cette fin controversée reste un élément critique de la Effet de masse lore et est un exemple brillant de la façon dont parfois le voyage peut être beaucoup plus long que la destination. Faire de ce voyage particulier de plus de 100 heures un incontournable est le type de relations que vous construirez avec vos coéquipiers, les décisions que vous prendrez, les mondes que vous explorerez, les discussions que vous aurez avec les PNJ et bien sûr, l’énigme de l’homme illusoire.

Ailleurs, mis à part quelques modifications du gameplay et des améliorations de la qualité de vie du premier jeu (sorti à l’origine en 2007), les développeurs ont également décidé de supprimer le composant multijoueur de Effet de masse 3, en faveur d’une expérience solo optimisée.

Il y a beaucoup à aborder et donc, un examen plus détaillé de la Effet de masse La saga sera publiée à l’approche de la sortie du jeu, mais pour l’instant, il est prudent de dire qu’il y a beaucoup à attendre en mai.

Et le meilleur de tous (c’est vrai, j’ai gardé les meilleures nouvelles jusqu’à la toute fin), ce snooze-fest éminemment oubliable qui était Effet de masse: Andromède ne figurera pas ou ne sera même pas mentionné dans Édition légendaire de Mass Effect.

.

