L’édition légendaire de Mass Effect a trois trophées Platine sur PS4, 130 trophées au total

Wow, si vous êtes un chasseur de trophées inconditionnel, alors Mass Effect Legendary Edition vous tiendra très, très occupé. La liste des trophées de la prochaine collection remasterisée est maintenant en ligne, et gigantesque. Chaque jeu de la trilogie a sa propre liste, et il existe une liste supplémentaire plus petite qui couvre les défis des trois jeux.

Au total, il y a 130 trophées à débloquer et trois platines – un pour chaque titre. Cependant, comme pour les versions originales, atteindre 100% d’achèvement ne sera pas facile. Vous devrez battre les trois jeux en difficulté Insanity souvent difficile et accomplir toutes sortes de tâches variées.

Osons-nous vous demander si vous vous efforcerez d’atteindre 100% dans Mass Effect Legendary Edition? Commencez à planifier votre campagne Platine dans la section commentaires ci-dessous.