L’édition Jackie Robinson de MLB The Show 21 regroupera les versions PS5 et PS4, Sony fera un don de 1 € pour chaque exemplaire vendu

L’édition collector de MLB The Show 21 est importante cette année non seulement pour son contenu, mais aussi pour ce qu’elle représente. Sony s’est associé à la Jackie Robinson Foundation et versera 1 € à l’association pour chaque exemplaire vendu aux États-Unis jusqu’au 31 décembre. Cependant, comme l’explique le stratège de marque Ramone Russell sur le blog PlayStation, cette relation est plus profonde.

«Les dons permettront de créer le programme JRF MLB The Show Scholars soutenu par le programme PlayStation Pathways», écrit-il. «Les boursiers recevront des bourses de quatre ans et des services de soutien étendus, y compris des conseils de carrière et des stages. Il est important pour nous d’écrire plus qu’un simple chèque. Le partenariat avec JRF comprendra également un mentorat avec les employés de PlayStation et Sony San Diego, ainsi qu’un stage pour acquérir une expérience concrète sur le terrain. Nous ne pourrions être plus heureux de lancer ce partenariat avec la famille de Jackie et la Jackie Robinson Foundation.

Alors, qu’en est-il de l’édition collector elle-même? Eh bien, il y a quelques permutations. Pour commencer, l’édition Jackie Robinson sera disponible au détail et coûtera 84,99 €. Il sera disponible dans un boîtier Steelbook exclusif et sera livré avec une copie Blu-Ray du jeu PlayStation 4 ainsi qu’une copie numérique de l’édition PlayStation 5. Vous bénéficierez également d’un accès anticipé exclusif (à partir du 16 avril) et de nombreux objets en jeu, notamment: un pack Diamond Variety, deux packs Gold Choice, deux récompenses de connexion quotidiennes pour tout le cycle de vie de la version, 10 packs The Show, 10000 Stubs et accès immédiat à la peau de chauve-souris Jackie Robinson.

Si vous ne voulez pas acheter de matériel physique, vous pouvez obtenir l’édition numérique Deluxe, qui coûte 99,99 €. Cela se concentre davantage sur les éléments du jeu.Ainsi, même si vous obtenez toujours les versions PS5 et PS4, vous obtenez également: deux packs Diamond Variety, cinq packs Gold Choice, un pack d’équipement Ballplayer, deux récompenses de connexion quotidiennes pour tout le cycle de vie de la version, 10 packs The Show, 10 000 Stubs et un accès immédiat au skin de chauve-souris Jackie Robinson.

Enfin, il y a la Jackie Robinson Deluxe Edition, disponible physiquement, qui comprend tout le contenu de la Jackie Robinson Edition, mais ajoute également une édition limitée New Era MLB The Show 9FIFTY Jackie Robinson Deluxe Edition Cap. Cela coûtera 99,99 €. Une chose à noter avec cette version est que vous obtenez également une version numérique du chapeau susmentionné pour une utilisation dans Diamond Dynasty.

Beaucoup à mâcher, alors. Allez-vous acheter l’une des éditions collector du tout? Faites-nous savoir dans la section des commentaires, et n’oubliez pas que vous pouvez trouver plus d’informations sur toutes les options sur le blog PlayStation.