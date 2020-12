L’édition Golden Rock de Sony PlayStation 5 en or 18 carats de 20 kg dévoilée par Caviar

Tendance FP31 déc.2020 19:08:15 IST

La marque russe Caviar, connue pour créer des variantes de gadgets de luxe a dévoilé une édition limitée, en or massif Sony PlayStation 5. La société n’a indiqué aucun prix officiel pour la console. Le Caviar PlayStation 5 Limited Edition est entièrement revêtu d’or 18 carats dans l’atelier de joaillerie de l’entreprise. Caviar a opté pour un design 3D qui a donné à la console un look extra volumineux avec une belle texture. La console se compose de huit plaques, coulées en or massif 18 carats.

Selon le Site web du caviar, 30 kg d’or ont été utilisés pour fabriquer l’article de luxe, dont 20 kogs sont présents sur la console.

Le caviar n’a pas de prix indiqué, et la seule façon de voir un prix est de sélectionner «demander un prix». Cependant, ce faisant, on s’inscrit pour une commande en 1 clic.

Selon le site Web, le boîtier du gadget est fabriqué selon la technique de joaillerie originale, ce qui ajoute du volume et de la texture au modèle. L’accessoire de manette de jeu est en cuir de crocodile avec des inserts dorés pour une véritable expérience tactile. Le site Web ajoute que le Caviar Sony PlayStation 5 Golden Rock est une dimension spéciale du design et sera publié en une seule pièce dans le monde entier.

Par ailleurs, Caviar a également dévoilé le édition or d’Apple AirPods Max, qui est au prix d’environ Rs 80 lakh.

