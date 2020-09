L’édition génique est "Pas encore prêt" être testé en toute sécurité et efficacement sur des embryons humains, selon un groupe d’experts

Agence France-Presse04 sept. 2020 11:17:00 IST

Les techniques de modification génétique des embryons humains ne devraient pas être utilisées tant qu’elles ne sont pas prouvées fiables et sûres, a déclaré jeudi une commission internationale, à la suite d’un scandale sur les bébés modifiés génétiquement en Chine il y a deux ans.

Des experts de la commission de l’Académie nationale de médecine des États-Unis, de l’Académie nationale des sciences des États-Unis et de la Royal Society britannique ont déclaré que l’édition du génome héréditaire à des fins médicales n’était “pas encore prête” à être essayée en toute sécurité et efficacement sur des embryons humains.

Le corps a été mis en place après que le biophysicien chinois He Jiankui ait déclenché un scandale international en affirmant en 2018 qu’il était à l’origine des premiers bébés modifiés génétiquement au monde utilisant CRISPR, un nouvel outil puissant qui agit comme une sorte de «ciseaux» moléculaires.

Ignorant les normes éthiques et scientifiques, il a créé les jumeaux Lula et Nana avec des modifications de leurs génomes destinées à leur donner une immunité au VIH.

Il a été condamné à trois ans de prison pour pratique médicale illégale par un tribunal chinois en décembre.

L’affaire a alarmé les scientifiques du monde entier, soulevant des questions sur la bioéthique et la surveillance mondiale de la recherche scientifique, tout en ravivant les craintes que les parents créent des soi-disant «bébés de conception».

La commission a déclaré que l’événement montrait clairement qu’il y avait un risque “d’efforts d’édition ad hoc qui pourraient causer un préjudice important aux individus”.

“De plus, étant donné que des changements héréditaires seraient introduits qui pourraient être transmis aux générations suivantes, il était clair qu’une attention particulière devrait être accordée aux applications spécifiques de la technologie d’édition”, a-t-il déclaré.

L’édition du génome héréditaire comprend la modification du matériel génétique des ovules humains, du sperme ou de toute cellule qui conduit à leur développement, y compris les cellules d’embryons précoces, a indiqué le rapport, ajoutant que l’utilisation clinique de cette technologie était soit interdite, soit interdite dans le pays. de nombreux pays.

Cette commission, composée de 18 experts de différentes disciplines, n’a pas rejeté le principe de la modification génétique chez l’homme mais visait à fournir un cadre aux pays envisageant l’utilisation de la technologie.

Il a reconnu que l’édition génique “pourrait représenter une option importante pour les futurs parents présentant un risque connu de transmission d’une maladie génétique d’avoir un enfant génétiquement lié sans cette maladie et sa morbidité et mortalité associées”.

Mais dans ses recommandations, il a déclaré que l’édition du génome sur les embryons ne devrait pas être utilisée pour créer une grossesse à moins qu’il n’ait été “clairement établi” que les changements peuvent être effectués de manière fiable sans apporter également des “modifications indésirables”.

Il a déclaré que les critères n’avaient pas encore été remplis et a appelé à des recherches supplémentaires et à un “dialogue sociétal approfondi” avant que les pays ne prennent la décision d’autoriser l’édition du génome humain héréditaire.

«Si jamais elles devaient être utilisées, il est d’une importance vitale que ces technologies soient utilisées pour des interventions médicalement justifiées, basées sur une compréhension rigoureuse de la façon dont la variante pathogène conduit à la maladie», a déclaré le coprésident de la commission Kay Davies, professeur de génétique à l’Université. d’Oxford.

“Davantage de recherches sont nécessaires sur la technologie de l’édition du génome dans les embryons humains, pour s’assurer que des changements précis peuvent être apportés sans effets hors cible indésirables. La coopération internationale et une discussion ouverte sur tous les aspects de l’édition du génome seront essentielles.”

Le rapport de la commission alimentera les travaux de l’Organisation mondiale de la santé, qui a mis en place un comité de gouvernance de la recherche sur l’édition du génome humain héréditaire et non héréditaire et des utilisations cliniques. Le comité de l’OMS devrait publier des orientations plus tard cette année.

En pointe

CRISPR-Cas9 (CRISPR en abrégé) a révolutionné la recherche biomédicale depuis son entrée en scène en 2012.

En février, des scientifiques américains ont rapporté avoir réussi à modifier génétiquement le système immunitaire de trois patients atteints de cancer sans créer d’effets secondaires en utilisant CRISPR.

La technique est beaucoup plus simple que la technologie précédente, moins chère et facile à utiliser dans les petits laboratoires.

Mais il est également loin d’être parfait et peut créer des mutations involontaires.

Les experts pensent que cela est peut-être arrivé aux jumeaux chinois nés en 2018 à la suite de modifications effectuées par He.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂