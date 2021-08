L’édition anniversaire de Skyrim arrive en novembre sur PS5, PS4

Just For Games Wonder Boy Asha in Monster World PS4

Pour célébrer le 35e anniversaire de la série Wonder Boy, l'équipe originale de Westone s'est réunie pour faire revivre le favori des fans de 1994, Monster World IV.Un beau remake qui accorde une attention aux détails dans ses fonctionnalités et graphismes remasterisés avec un nouveau design 2.5D en cel-shading du plus bel effet.Voyagez à travers le Royaume et découvrez les nombreux trésors secrets et personnalités colorées qui peuplent le pays, collectez des pièces et dépensez les à bon escient. Bien que l'histoire reste fidèle à ses origines, de nombreuses mises à jour et fonctionnalités seront incluses dans le nouveau Wonder Boy: Asha dans Monster World.Asha se lance dans une quête pour sauver les esprits disparus et sauver le monde. Heureusement, elle a son ami volant bleu Pepelogoo pour l'accompagner dans ses aventures. Aidez Asha à sauver le monde!