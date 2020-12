L’édition améliorée est gratuite sur le Humble Store

Le Humble Store donne aux joueurs PC la chance de se mettre dans l’ambiance des vacances en distribuant un titre gratuit dans Seven: édition améliorée. Ce RPG en monde ouvert est actuellement gratuit et le restera encore quelques jours (9 décembre).

C’est une affaire qui vaut la peine de profiter, car non seulement Sept un RPG isométrique très compétent, mais il est livré avec une extension qui ajoute de nouveaux gameplay et scénarios. Le jeu de base est déjà d’une taille énorme, ce qui montre tout ce qu’il y a à voir et à faire autour de l’île très ouverte de Peh.

Sept est un RPG qui met vraiment en valeur le sentiment de liberté. Plutôt que d’être dirigé par le développeur, vous avez la possibilité de faire ce que vous voulez à partir du saut. Vous pouvez explorer une sélection diversifiée d’environnements qui vous feront vous émerveiller sur ces terres magiques.

Vous n’êtes pas non plus obligé de participer à des scénarios de combat si vous n’avez pas non plus envie de vous battre. Vous retrouver face à un monstre d’élite que vous savez sans aucun doute que vous n’avez aucune chance de battre? Ce n’est pas grave car vous pouvez simplement utiliser la furtivité pour éviter complètement l’altercation.

Le développeur vous a cependant fourni de nombreuses armes et ressources magiques sur lesquelles compter, si vous choisissez de tester votre courage contre les créatures qui se profilent partout sur l’île de Peh.

En plus des environnements variés, vous serez exposé à des personnages riches qui gardent chaque interaction aussi intéressante que la suivante. C’est un élément très important de tout RPG car le plus souvent, vous jouez seul à ces jeux.

Les personnages bien pensés et dynamiques donnent l’impression que les RPG sont plus sociables et cet aspect brille Sept. Vous ne pouvez pas vous empêcher de vouloir en savoir plus sur les habitants de Peh et de développer des liens significatifs qui restent avec vous bien après votre partie.

Et si vous aimez une bonne histoire avec beaucoup de développements pour le protagoniste principal, Sept vous a couvert aussi. Vous incarnez un maître voleur Teriel, qui après avoir vécu une vie pleine de tromperie, est contraint à un rôle qui pourrait très bien façonner la fondation de l’empire Vetrall.

Il y a beaucoup à aimer Sept et pour le moment, vous n’avez rien à sacrifier financièrement pour le vérifier à nouveau ou pour la première fois.