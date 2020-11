L’éditeur Take-Two achète le studio de jeux de course Codemasters

L’éditeur Take-Two, qui possède des marques bien connues telles que 2K et le développeur « GTA » Rockstar Games, reprend le studio Codemasters. Le prix pour les experts du jeu de course: environ 850 millions d’euros.

L’accord devrait être conclu au premier trimestre de 2021, écrit Take-Two dans un communiqué public. Le studio britannique Codemasters s’est fait un nom principalement à travers diverses séries de jeux de course, dont « Dirt », « Grid », « Colin McRae Rally » et la série « F1 ».

Sous le contrôle de 2K

Codemasters fait ainsi partie du label 2K de Take-Two, qui à son tour exploite un sous-label avec 2K Sports (ouf). La branche sportive publie des succès au box-office comme les jeux « NBA 2K » et « PGA 2K ». Codemasters s’intègre parfaitement – Take-Two aura également un expert en jeux de course à bord après la prise de contrôle. Le basketball ou le golf sont toujours ennuyeux.

Bénéficiez des atouts

Non seulement Take-Two devrait bénéficier du rachat, mais aussi Codemasters eux-mêmes… Les Britanniques travailleront alors pour l’un des plus grands fabricants de jeux au monde, idéalement positionné dans le marketing et la vente. La direction de Codemasters restera à bord même après l’acquisition, mais sera bien sûr alors sous la direction des patrons de Take-Two.