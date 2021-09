L’éditeur emblématique de Star Wars pense que la trilogie de la suite de Disney est «horrible»

Malgré Disney Guerres des étoiles la trilogie de la suite s’étant terminée… controversée en 2019, le débat fait rage, avec Star Wars : un nouvel espoir la rédactrice en chef Marcia Lucas propose maintenant son point de vue éclairé. Alerte spoiler, elle les déteste. Alors que Lucas complimente la présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, elle n’aime pas ce qui a été fait au Guerres des étoiles franchise sous sa direction, critiquant fortement à la fois Kennedy et le réalisateur JJ Abrams pour avoir tué des personnages bien-aimés et ne pas comprendre la « magie » d’une galaxie lointaine, très lointaine.

« J’aime Kathleen. Je l’ai toujours aimée. Elle était pleine de haricots. Elle était vraiment intelligente et vraiment brillante. Une femme vraiment merveilleuse. Et j’aimais son mari, Frank. Je les aimais beaucoup. Maintenant qu’elle dirige Lucasfilm et fait des films , il me semble que Kathy Kennedy et JJ Abrams n’ont aucune idée de « Star Wars ». Ils ne comprennent pas. Et JJ Abrams écrit ces histoires – quand j’ai vu ce film où ils tuent Han Solo, j’étais furieux. J’étais furieux quand ils ont tué Han Solo. Absolument, il n’y avait aucune rime ou raison à cela. . J’ai pensé, vous ne comprenez pas l’histoire des Jedi. Vous ne comprenez pas la magie de « Star Wars ». Vous vous débarrassez de Han Solo ? »