L’écrivain The Last of Us explique pourquoi l’épisode 3 a changé le rythme et le récit du jeu

Le dernier d’entre nous a livré dimanche ce que beaucoup ont qualifié de l’un des plus grands épisodes d’une série télévisée de tous les temps. Le troisième épisode du drame apocalyptique présentait très peu de ses personnages principaux de Joel et Ellie, retraçant plutôt la relation des survivants à long terme Frank et Bill. Le changement de rythme, ainsi que le manque d’action et d’histoire d’amour centrale, n’ont pas été bien accueillis par quelques-uns, mais selon l’écrivain Craig Mazinil fallait « prendre une pause » et aussi étendre l’histoire de Bill et Frank au-delà de leurs personnages de jeu.

Dans la version jeu vidéo de Le dernier d’entre nous, le jeu se concentre évidemment sur les personnages de Joel et Ellie tout au long. À la télévision, il est nécessaire d’avoir une histoire moins linéaire et d’apporter plus de profondeur aux personnages que l’on trouve généralement en marge de l’histoire dans le jeu. C’est la principale raison pour laquelle l’histoire de Frank et Bill est là. Au moment du jeu où les serre-livres de l’épisode 3 ont lieu, Joel et Ellie font un détour pour voir Bill et Frank. Quand ils arrivent, Frank est mort, s’étant suicidé après avoir été infecté, mais Bill est vivant et aide Joel et Ellie dans leur voyage. En abordant les changements, Mazin a déclaré à Entertainment Weekly :

« J’avais l’instinct que nous aurions probablement besoin de respirer en tant que public après les deux premiers épisodes. Je voulais un moyen de montrer une partie du temps écoulé entre Outbreak Day et le jour actuel de l’émission sans faire plus de la même, du monde qui s’effondre. »





De nombreux fans de The Last Of Us ont accueilli le scénario élargi de l’épisode 3

L’histoire de Bill et Frank est celle qui place l’humanité au premier plan des horreurs du récit de conduite du jeu vidéo. L’épisode n’est pas un barrage constant de sang et de tripes de monstres et d’armes sans contexte. Au lieu de cela, il faut une pause pour regarder comment les gens réagissent à une situation autour d’eux, comment les relations peuvent se développer à partir de rien et comment la construction de l’histoire d’un personnage peut leur donner une mort percutante plutôt que de simplement les voir devenir une autre victime d’une créature.

De nombreux fans n’ont pas tardé à exprimer leur opinion sur la décision de la série de casser le récit pour dépeindre une histoire d’amour gay qui ne reposait pas sur le choc ou le cliché. Un spectateur a noté :

« Je n’ai jamais ressenti plus de choc et de manque de préparation que d’entrer dans l’épisode 3 du dernier d’entre nous en pensant que je suis sur le point de voir des zombies champignons effrayants et le père Pedro et d’assister à la place à la représentation la plus respectueusement romantique de l’amour gay que j’ai jamais vue. »

Même le scénariste/réalisateur Mike Flanagan s’est rendu sur son compte Twitter pour partager ses sentiments sur l’épisode, commentant :

« L’épisode de The Last of Us de ce soir est l’un des meilleurs épisodes télévisés que j’aie jamais vus. »

Alors que l’épisode a été presque unanimement salué, il y avait encore des gens qui ont contesté l’histoire d’amour centrale de l’épisode mettant en scène deux hommes, mais cette minorité a été très critiquée par ceux qui faisaient la queue pour couronner l’épisode et la série jusqu’à présent, comme l’une des plus grandes émissions de télévision de tous les temps.