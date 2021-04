L’écrivain Killers of the Flower Moon appelle le western de Martin Scorsese «  celui pour les âges  »

Peu de couples acteur-réalisateur sont plus célébrés que les collaborations entre Leonardo DiCaprio et Martin Scorsese. Le duo doit ensuite faire équipe avec l’autre muse de Scorsese, Robert De Niro, pour faire le drame occidental Les tueurs de la lune des fleurs, basé sur le roman du même nom du journaliste américain David Grann. Le scénariste du film Eric Roth a déclaré à Collider que le film ambitieux d’un budget de 200 millions de dollars allait être unique en son genre.

« Je sais que Marty essaie de faire un film qui est probablement le dernier western qui serait fait comme ça, et pourtant, avec cet incroyable document social en dessous, et la violence et l’environnement. Je pense que ça ne ressemblera à rien que nous jamais vu, d’une certaine manière. Et donc celui-ci est, pour moi, un pour les âges. «

Le livre Les tueurs de la lune des fleurs enquête sur une série de meurtres de riches Osage qui ont eu lieu dans le comté d’Osage, dans l’Oklahoma, au début des années 1920. La terre avait révélé la présence d’énormes gisements de pétrole, qui appartenaient au peuple Osage. Un complot sinistre a été tracé pour éliminer les propriétaires du comté d’Osage afin que les administrateurs des terres puissent revendiquer les gisements de pétrole à la place.

L’incident est resté enveloppé de mystère pendant un certain temps, le nombre total de personnes assassinées d’Osage étant estimé beaucoup plus élevé que le décompte officiel. Le FBI nouvellement formé a été appelé pour enquêter sur les meurtres, ce qui a finalement conduit au procès et à la condamnation de l’éleveur William Hale en tant que créateur de l’ensemble du complot.

Selon Roth, alors que la description de l’histoire ne la fait pas sonner comme un vrai western, son ethos primaire appartient au genre occidental.

« Je veux dire, les gens porteront des costumes et tout parce que nous sommes en 1921. C’est pendant la prohibition, mais je pense que l’éthique est très occidentale. Et aussi, je pense que la justice occidentale, sur la façon dont ils ont dit que vous ne pouviez pas trouver 12 hommes blancs. condamner un homme blanc pour avoir tué un amérindien. Vous auriez de meilleures chances de le faire condamner pour avoir donné des coups de pied à un chien. Et c’est un peu le sentiment à ce sujet. Et puis aussi, vous avez ces gens incroyables, la famille Osage qui un personnage entre et se marie, et qui est un méchant et qui ne l’est pas. Et puis vient une sorte de gars héroïque – Tom White, son nom était, qui joue Jesse Plemons – qui était dans les Texas Rangers, et vous ne pouvait pas devenir plus occidental que ça. «

Alors que les fans supposaient naturellement que DiCaprio jouerait le rôle principal dans le Martin Scorsese film, il y avait des rumeurs selon lesquelles Jesse Plemons aurait été choisi à la place, tandis que DiCaprio aurait un rôle de soutien. Roth a expliqué que Plemons et DiCaprio ont des rôles tout aussi charnus dans le scénario, ajoutant que «le rôle de Leo est très compliqué et très intéressant. C’est un rôle intelligent à jouer pour un acteur intelligent. Je veux dire, si Montgomery Clift était en vie, je pense il pourrait penser à le jouer. » Cette nouvelle est née à Collider.

