L’écrivain Dragon Age 2 révèle ce qu’il a amélioré sur le jeu et qui il aurait tué

Dragon Age 2 est probablement la partie la moins populaire de la série RPG par ailleurs si réussie. Le jeu BioWare a dû accepter des compromis et parfois des compromis discutables en raison d’un temps de développement relativement court et de délais serrés, ce qui n’a pas seulement conduit à l’insatisfaction des joueurs.

Malgré son amour pour DA2, le co-développeur David Gaider ne peut nier qu’il aurait fait certaines choses différemment et ferait mieux maintenant s’il avait la chance de le faire dans le cadre d’un remake à la «Snyder Cut».

Qui est David Gaider? Le développeur était un employé de BioWare depuis longtemps et a travaillé sur la série « Dragon Age » et aussi Hymne coopéré. En 2018 Gaider Cependant, il a fondé son propre studio indépendant appelé Summerfall Studios à Melbourne, en Australie, et y travaille depuis comme directeur créatif.

Une coupe Snyder pour Dragon Age 2: voici à quoi cela pourrait ressembler

Même si David Gaider n’avait qu’un rôle subalterne dans le développement de « Dragon Age 2 », il a quelques suggestions imaginatives d’amélioration qui, à son avis, auraient amélioré le RPG. Sur son compte Twitter, il laisse libre cours à ses pensées et décrit ce que son jeu DA préféré aurait pu faire mieux:

Meredith ne devrait pas devenir folle: Le boss se bat contre Meredith Stannard est un vrai sujet de haine de Gaidner. Bien qu’il ait écrit le personnage, ce n’est pas sur sa casquette que Meredith a été rendue folle par le Lyrium rouge. Elle ne devrait pas non plus être impliquée dans la bataille finale avec les Templiers.

Le boss se bat contre est un vrai sujet de haine de Gaidner. Bien qu’il ait écrit le personnage, ce n’est pas sur sa casquette que Meredith a été rendue folle par le Lyrium rouge. Elle ne devrait pas non plus être impliquée dans la bataille finale avec les Templiers. Un Kirkwall plus sophistiqué: Kirkwall est censé devenir plus progressif et le temps entre les chapitres devrait se dérouler en années plutôt qu’en mois. Le tout a ensuite été raccourci et rendu plus petit. La ville devrait devenir beaucoup plus grande et plus occupée, avec beaucoup moins de mages de sang.

Kirkwall est censé devenir plus progressif et le temps entre les chapitres devrait se dérouler en années plutôt qu’en mois. Le tout a ensuite été raccourci et rendu plus petit. La ville devrait devenir beaucoup plus grande et plus occupée, avec beaucoup moins de mages de sang. Le magicien Hawke en abomination : Dans une histoire alternative qui a été complètement supprimée, un Hawke qui aurait été joué comme un magicien aurait eu toute l’histoire de « Dragon Age 2 » juste dans sa tête.

: Dans une histoire alternative qui a été complètement supprimée, un Hawke qui aurait été joué comme un magicien aurait eu toute l’histoire de « Dragon Age 2 » juste dans sa tête. Dialogues alternatifs: Apparemment, il y avait une variété de lignes de dialogue alternatives qui auraient été déclenchées si elles avaient été ciblées sur le personnage Dragon Age: Origines se serait souvenu. Malheureusement, ils ont oublié qui vous étiez et que vous avez peut-être eu une histoire d’amour.

Apparemment, il y avait une variété de lignes de dialogue alternatives qui auraient été déclenchées si elles avaient été ciblées sur le personnage se serait souvenu. Malheureusement, ils ont oublié qui vous étiez et que vous avez peut-être eu une histoire d’amour. Restauration du chapitre 3: Apparemment, il y avait de nombreux intrigues dans le troisième acte qui ont été supprimées parce qu’il n’y avait pas le temps de les finaliser. De cette façon, cependant, la rencontre entre les magiciens et les Templiers aurait été moins soudaine.

Apparemment, il y avait de nombreux intrigues dans le troisième acte qui ont été supprimées parce qu’il n’y avait pas le temps de les finaliser. De cette façon, cependant, la rencontre entre les magiciens et les Templiers aurait été moins soudaine. Orsino à vos côtés: Après le combat du boss avec Orsino, Gaider ne l’aurait pas laissé se retourner contre vous si vous aviez pris le parti du mage elfique au préalable.

Après le combat du boss avec Orsino, Gaider ne l’aurait pas laissé se retourner contre vous si vous aviez pris le parti du mage elfique au préalable. Troisième option à la fin: Si David Gaider a réussi, il y aurait eu une troisième option pour la fin de « Dragon Age 2 », dans laquelle on ne décide ni pour les magiciens ni pour les templiers, mais laisse plutôt les deux parties stupides.

La mort de Varrick dans le DLC jamais sorti

Oui, le bon vieux Varrick n’aurait pas survécu à Dragon Age 2. Avant cela, cependant, Gaider aurait un autre Possibilité de romances désiré avec le nain.

Dans le DLC Exalted March, jamais sorti, Varrick aurait en fait été mis fin. © BioWare / EA

Mais comment Varrick serait-il mort? Cela devrait en fait être un DLC nommé Mars exalté publié. Il était même clair comment Varrick mourrait: Apparemment, Red Lyrium aurait été impliqué. Gaider fait allusion à un acte héroïque de Varrick, avec lequel il se sacrifie pour ses compagnons. En tant que narrateur de « Dragon Age 2 », l’histoire avec le narrateur se serait terminée – c’était l’intention originale.

Dragon Age 4 en route

Reste maintenant la question: à quoi peut-on s’attendre dans le futur Dragon Age 4? Espérons que Varrick restera avec nous à la fin de la prochaine partie de DA, après tout, il semble être à nouveau impliqué, comme le révèle l’apparition de sa voix dans la bande-annonce de DA4. La sortie de la nouvelle ramification est encore loin, cependant, rien ne viendra avant 2022.