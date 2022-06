L’écrivain d’Obi-Wan Kenobi répond s’il y aura une deuxième saison

Disney+

Obi-Wan Kenobi a été très bien accueilli par le fandom qui a été surpris par la réunion des Jedi et de Dark Vador. Aura-t-il une deuxième saison ?

Obi Wan Kenobi j’arrive à Disney+ et il ne reste plus qu’un épisode de la série pour savoir ce qu’il advient du Maître Jedi et Dark Vador qu’il fait de son mieux pour traquer son ancien mentor qui l’a vaincu sur Mustafar dix ans plus tôt. Désormais, l’Empire est après la jeune princesse Leia dans le but de faire sortir Kenobi de sa cachette afin que le Seigneur Sith puisse l’éliminer, mais pas avant de le faire souffrir, comme il le souhaite.

Le programme a été bien accueilli par le fandom de guerres des étoiles qui célébrait le retour de Ewan McGregor comme Obi-Wan et Hayden Christensen dans la peau du menaçant Dark Vador. Au fil du temps, les préquelles sont devenues de véritables classiques et sont très appréciées par une partie importante des fans de la franchise en raison de l’imagination agitée de Georges Lucas.

Obi-Wan Kenobi peut-il revenir ?

Désormais scénariste de la série de Disney+, Joby Haroldje parle avec Collisionneur Sur la possibilité d’une deuxième saison: « Je suis constamment interrogé à ce sujet. Je pense à cela depuis si longtemps comme une histoire fermée que mon esprit est tellement concentré sur cela comme une sorte de série limitée, que je n’y ai pas pensé plus avant. Mais c’est un grand personnage. Ce sont tous des personnages incroyables. ».

Ce fut également l’occasion de demander à l’écrivain s’il travaillera sur un autre projet de la franchise : « Je ne peux parler d’aucune de ces questions. Mais j’adore Star Wars, et l’expérience de travailler sur Star Wars n’a rien changé à cela. Cela en a fait une plus grande partie de ma vie, et je me sens chanceux d’en faire partie. »exprimé entre rire et avec effusion.

Pour sa part deborah bouffeDirecteur de Obi Wan Kenobia déclaré à RadioTimes: « Il y a plus d’histoires que vous pourriez raconter. Évidemment, il reste encore 10 ans avant d’arriver à A New Hope et avec un personnage comme Obi-Wan Kenobi, je pense que même le voir traverser l’arène est parfois intéressant. ». Cependant, il a également averti qu’un nouveau lot d’épisodes « n’était pas l’intention ».

La finale de la saison de Obi Wan Kenobi arrivera cette semaine et beaucoup spéculent avec des surprises telles que l’apparition de Liam Neeson dans le rôle de Qui-Gon Jinn ou de Natalie Portman dans le rôle de Padmé Amidala, établissant un pont encore plus fort entre les préquelles et cette émission télévisée qui a agréablement surpris les fans de guerres des étoiles. Il va falloir patienter !

