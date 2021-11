L’écrivain d’Eternals révèle pourquoi le rôle de Kit Harington était limité

Il y a eu de nombreux commentaires concernant l’apparition de Kit Harington en tant que Black Knight dans Éternels, ou plus précisément son manque d’apparence bien que son personnage soit répertorié comme tel sur de nombreux sites de films et listes de distribution. Avec l’arrivée du film il y a deux semaines, il est devenu immédiatement évident que le rôle de Harington dans le rôle de Dane Whitman était beaucoup moins substantiel que beaucoup l’avaient espéré, et à part une taquinerie de « l’histoire familiale » étant complexe et une scène post-crédit mise en place pour l’avenir, il figurait à peine dans l’histoire. Maintenant Éternels L’écrivain Kaz Firpo a révélé à The Direct que le personnage du film était purement dû au maintien d’une relation précise entre Whitman et Sersi.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

« …[Dane] a une longue histoire avec Sersi dans les bandes dessinées. Ils ont une relation vraiment complexe et intéressante qui remonte à beaucoup de pistes différentes… ce que nous voulions vraiment avec Dane… [was] quelqu’un qui avait cette gravité… ce pouvoir, [who] avait franchement le potentiel d’être quelque chose de grand… un personnage qui apprend les règles de ce monde, puis a toujours cet amour pour Sersi, et a toujours ce potentiel pour où ils pourraient aller… où leurs personnages pourraient finir. «

De plus, il n’y avait jamais eu l’intention de Black Knight dans le film car le rôle de Whitman dans le film était de montrer uniquement son côté humain et le lien qu’il avait avec Sersi, un super-héros immortel. Le fait que sa dernière conversation avec Sersi l’amène à révéler son héritage Black Knight, était clairement toujours prévu pour l’amener dans l’ensemble du MCU sans perdre l’impact du personnage de Black Knight dans les autres choses qui se passent dans un film déjà emballé. Comme l’ajoute Firpo,

« Donc, ce n’était pas un choix de dire ‘Dane ne devrait être que ça’, c’était vraiment comme, ‘qui serait cet humain [character] relation avec Sersi be ? Pour qu’il devienne Dane, c’était une évidence une fois que vous avez regardé la mythologie de l’univers. »

La scène finale de Éternels non seulement met en place l’avenir de Whitman dans le MCU, mais présente également un caméo hors écran de l’un des autres nouveaux arrivants très attendus dans la franchise sous la forme de Lame‘s Mahershala Ali, qui demande depuis quelque part hors du champ de tir si Whitman se sent prêt à prendre l’Ebony Blade, l’épée à laquelle ils sont tous deux liés. Bien que la scène elle-même n’ait pas immédiatement fait comprendre cela à ceux qui ne lisent pas les bandes dessinées ou qui n’ont pas suivi les différents fils explicatifs dispersés sur Internet, elle poursuit la tendance Marvel d’utiliser la scène post-crédit pour préfigurer des événements qui sont à venir, même si ces événements ne deviennent apparents qu’ultérieurement.

Tandis que Éternels se porte bien au box-office, il risque de perdre sa couronne ce week-end avec l’arrivée de Chasseurs de fantômes : l’au-delà dans les cinémas, et en termes Marvel est sur le point d’être perdu au profit de l’attention accordée à la prochaine offre MCU de Spider-Man : Pas de chemin à la maison, qui vient de dévoiler sa deuxième bande-annonce. Reste à savoir si Kit Harington obtient son propre projet solo Black Knight. Cette histoire nous vient de The Direct.

Sujets : Éternels