L’écrivain d’Eternals laisse entendre que le personnage post-crédit pourrait avoir causé la guerre à l’infini

Lorsque Éternels est sorti récemment, l’un des principaux sujets de discussion du film était ses scènes post-crédit. L’un d’eux présentait Harry Styles dans ses débuts MCU. Styles joue le rôle d’Eros alias Starfox. Dans Marvel Comics, le personnage est un super-héros, un éternel et aussi le frère du Mad Titan Thanos. Starfox a le pouvoir d’affecter les émotions des gens comme il l’entend. Dans une interview avec Screen Rant, l’un des scénaristes de Éternels, Matthew ‘Kaz’ Firpo, a laissé entendre que Starfox était l’une des principales raisons pour lesquelles Thanos est devenu un méchant.

« Je veux dire, nous rencontrons littéralement le vrai frère de Thanos à la fin du film, et je pense qu’il y a de la place pour Eros – eh bien, Harry [Styles] – d’avoir une conversation à ce sujet. Je pense que Starfox est en grande partie responsable de la raison pour laquelle Thanos est comme il est, d’avoir ça… toutes blagues à part, d’avoir ce frère parfait qui peut faire tomber n’importe qui amoureux de lui ? Cela vous fait quelque chose. J’espère donc que nous pourrons en voir un peu plus dans Éternels numéro 2. »

Dans les bandes dessinées, Thanos est un « éternel » né sur la planète Titan. Malheureusement, Thanos est né avec le gène « Deviant », ce qui l’a conduit à être rejeté par la société. Finalement, cela a transformé Thanos en « Mad Titan », qui est devenu déterminé à conquérir l’univers. Starfox a reconnu le mal que son frère essayait de répandre et a aidé les autres héros à arrêter le déchaînement de Thanos.

Dans le MCU, la majeure partie de l’histoire de Thanos reste un mystère. Selon le Mad Titan lui-même, il a commencé sa mission de tuer la moitié de toute vie en utilisant les Infinity Gems après avoir vu comment la surpopulation a détruit sa propre planète Titan. Mais comme de nombreux fans l’ont souligné, Thanos aurait tout aussi bien pu utiliser les gemmes pour doubler les ressources de l’univers au lieu de tuer la moitié de la vie.

Le fait que Thanos ait choisi une solution aussi sanglante aux problèmes du monde souligne sa vision du monde fondamentalement cruelle et impitoyable. Et maintenant, il semble, du moins selon ‘Kaz’ Firpo, qu’être lié à Starfox ait quelque chose à voir avec le développement par Thanos d’une philosophie aussi tordue fondée sur la domination, car il avait toujours été secrètement jaloux de la capacité de son frère à faire en sorte que tout le monde l’aime. alors que tout le monde évitait Thanos.

Il est intéressant de noter que si cette théorie concernant Thanos et Starfox finit par être adoptée par le MCU, ce sera un miroir de la relation entre les deux filles de Thanos, Nebula et Gamora. Il a été clairement indiqué à plusieurs reprises que Nebula détestait Gamora parce que ce dernier était toujours favorisé par Thanos, et Nebula se sentait toujours inférieure et inadéquate.

Il reste à voir si l’histoire entre Thanos et Starfox sera explorée dans les futurs films MCU, et si nous en apprendrons plus sur la famille qui a donné naissance à un héros comme Starfox, qui symbolise également l’amour pour l’humanité dans les bandes dessinées. comme le fléau de l’Univers et la source d’une misère indicible, le Mad Titan lui-même. Réalisé par Chloé Zhao, Éternels est maintenant dans les salles de cinéma. Cette nouvelle nous vient de Screen Rant.

