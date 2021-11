L’écrivain des Simpsons révèle comment il pense que la série pourrait se terminer

Jean a déclaré à Radio Times: « J’ai mentionné qu’il y aurait une fin où le dernier épisode, ils reviendraient au concours de Noël du premier épisode [Simpsons Roasting on an Open Fire], de sorte que toute la série était une boucle continue – c’est comme ça que je la terminerais, s’il le fallait. »

Après que Disney a acquis 21st Century Fox, Les Simpsons profite maintenant d’une nouvelle vie sur Disney+ et est très populaire auprès des audiences de streaming britanniques et américaines.

« J’ai calculé que si nous arrivons à 1 000 épisodes, cela fait 12 saisons de plus … Alors je dirai simplement que je serai très heureux d’être ici dans 12 saisons … [but] ce n’est pas juste un saut, un saut et un saut, c’est un peu plus loin que ça », a-t-il déclaré.