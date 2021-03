L’écrivain de «WandaVision» n’avait jamais entendu parler de Mephisto

Les théories des fans étaient folles sur «WandaVision», et beaucoup d’entre elles se sont avérées être des harengs rouges ou juste une coïncidence. Un des plus répandu entouré à Méphisto, qui était l’un des méchants que les fans considéraient comme le grand mal de « WandaVision ».

Il s’est avéré que ce n’était pas le cas, et lors d’une nouvelle interview de Mashable avec l’auteur principal de «WandaVision», Jac Schaeffer révèle pourquoi Méphisto Cela n’a jamais été dans le mix. Ces harengs rouges étaient complètement involontaires, car Schaeffer dit qu’il n’avait jamais entendu parler de lui avant le communiqué de presse.

« Il n’y a jamais eu d’intention consciente de ma part de créer de fausses pistes à partir de Mephisto parce que Je ne savais pas qui était Mephisto jusqu’à ce que je commence à faire de la presseDit Schaeffer.

«Pourquoi parlons-nous autant du diable? C’est une vraie coïncidence », a déclaré Schaeffer. «Il n’a jamais fait partie de nos conversations narratives. Nous avons été très clairs que le grand mal est la douleur. Et puis le mal extérieur est Agatha. Donc, en tant que spectateur et amoureux de la série et des personnages, je ne l’ai pas fait, je veux quelque chose de plus que ça. »