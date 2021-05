L’écrivain de WandaVision Jac Schaeffer signe un contrat de trois ans avec Marvel Studios

WandaVision écrivain et producteur Jac Schaeffer fera partie de Marvel et de Disney dans un avenir prévisible. Le cinéaste a officiellement signé un accord global de trois ans avec Marvel Studios et 20th Television. L’accord verra Schaeffer non seulement créer de nouvelles émissions dans l’univers cinématographique Marvel, mais elle pourra également se diversifier dans différents genres et sur différentes plates-formes, en travaillant également avec 20th Television.

Selon plusieurs rapports, Jac Schaeffer créera et développera des projets télévisés dans le cadre du nouvel accord pour Marvel Studios et 20th Television. Disney a pris le contrôle de 20th Television lors de sa fusion massive avec Fox qui est entrée en vigueur en 2019. Selon les rapports, Schaeffer se concentrera sur la création d’émissions pour Disney + basées sur les propriétés Marvel. Mais son travail pour 20th Television sera plus global et sera pour toutes les plateformes. Cela signifie montre qu’elle cuisine sans rapport avec le MCU pourrait aller au streaming ou aux réseaux traditionnels. Cela dépendra entièrement du projet individuel.

Les conditions financières de l’accord n’ont pas été divulguées. Les offres globales comme celle-ci sont devenues de plus en plus importantes à l’ère du streaming. Avec Netflix, Disney, Amazon, HBO Max et d’autres axés sur la génération de contenu incontournable pour attirer les abonnés en streaming, verrouiller les créateurs de la liste A est la clé. Dans le cas de Jac Schaeffer, il est facile de comprendre pourquoi Disney voudrait la garder en interne. Notamment, WandaVision a lancé une nouvelle ère pour Marvel TV en direct avec un succès remarquable. L’émission a fait ses débuts sur Disney + plus tôt cette année et mettait en vedette à la fois Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff) et Paul Bettany (The Vision).

Jac Schaeffer a commencé à écrire le film Timer, sorti en 2009. En ce qui concerne son travail sur Disney, Schaeffer a écrit L’aventure glacée d’Olaf, une Congelé court qui a joué dans les théâtres. Outre WandaVision, qu’elle a écrit et produit par la direction, Schaeffer est également co-scénariste du prochain film Black Widow, qui devrait arriver en juillet. Elle a également écrit les années 2019 L’agitation, un remake de Sale vauriens pourris qui mettait en vedette Anne Hathaway et Rebel Wilson. Mais c’est vraiment entre 2017 quand L’aventure glacée d’Olaf et le début de cette année quand WandaVision est arrivé que la cinéaste a vraiment fait sa marque. Ce fut une ascension fulgurante, qui s’est conclue par un accord vraisemblablement riche de Disney.

Aucun projet spécifique n’a été annoncé pour le moment, cependant WandaVision la saison 2 a déjà été en grande partie retirée de la table. Cela dit, Disney + a plusieurs émissions MCU à venir. Loki fait ses débuts en juin, avec She-Hulk, Mme Marvel, Hawkeye et Chevalier de la lune suivre. Aditionellement, Invasion secrète, Ironheart, Armor Wars et une série Wakanda sont également en route. Sans parler de l’animation Et qu’est-ce qui se passerait si…? Bien que ce soit beaucoup, Disney s’appuie fortement sur la marque Marvel pour ses futurs efforts de streaming. Cela devrait donner beaucoup de travail à Jack Schaeffer dans les années à venir. Cette nouvelle a déjà été rapportée par The Wrap.

Sujets: WandaVision, Disney Plus, Disney