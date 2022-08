L’écrivain de She-Hulk dit que Marvel a bloqué l’utilisation de certains personnages car ils « avaient des projets »

She-Hulk : avocate arrive enfin à Disney + la semaine prochaine, et la scénariste en chef Jessica Gao a parlé des nombreux personnages qui n’ont pas fait partie de la série. Bien que Marvel ait des centaines de personnages à sa disposition pour remplir le MCU, certains personnages causent encore un certain nombre de maux de tête juridiques en raison de la propriété des droits d’auteur. Cependant, il semble que tous les personnages rejetés ne soient pas restés inutilisés pour des raisons juridiques, car certains ont été bloqués par Marvel car ils « avaient d’autres plans » pour eux.

Tout en discutant de la série à venir, Gao a parlé à La Directe sur le fait qu’il était amusant d’essayer de déterminer dans quelles complications juridiques certains super-héros pourraient se retrouver et qui les obligeraient à demander l’aide de Jennifer Walters. Alors que des personnages tels que Spider-Man et d’autres personnages de l’univers de Spider-Man étaient hors limites, il y en avait d’autres que Gao a tenté d’incorporer que Marvel avait d’autres raisons de rejeter. Elle a expliqué:

«Il y avait beaucoup de personnages de bandes dessinées – nous voulions beaucoup de bandes dessinées pour des personnages dans des situations amusantes où nous pouvions apporter comme un personnage et penser à des raisons amusantes pour lesquelles ils auraient des problèmes juridiques. Mais il y avait beaucoup de personnages issus des bandes dessinées que nous ne pouvions pas utiliser soit à cause d’un problème de droits, soit à quelques reprises parce que Marvel… tout ce qu’ils disaient, c’est qu’ils avaient d’autres plans. Et c’est tout ce qu’ils nous ont dit. Et puis, nous avons essayé très, très fort de pousser, de pousser et d’obtenir un peu plus d’informations. Bien sûr, ils ne nous le diraient pas. Mais je dirai que le seul personnage de MCU qui a vraiment dégoûté beaucoup d’écrivains dans notre pièce que nous ne pouvions pas utiliser était Spider-Man et tous ceux qui étaient impliqués – comme dans l’univers de Spider-Man. Parce que nous avions tellement de fans de Spider-Man dans la salle.