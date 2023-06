L’écrivain de Jurassic Park a initialement laissé Ian Malcolm de Jeff Goldblum hors du film

Dille&Kamille Crème d'Alep pour le visage, tube 50 g

Cette crème pour le visage, à base d'huile d'olive et de laurier, nourrit et hydrate de manière optimale et maintient la peau douce et souple. La crème est agréable et légère, pénètre rapidement et ne laisse pas de film gras. L'huile de laurier apaise les gerçures et les rougeurs. La crème convient à tous les types de peau et peut être utilisée comme crème de jour et de nuit. Appliquer matin et soir sur une peau nettoyée. Ingrédients : aqua (water), olea europaea (olive) fruit oil*, olea europaea (olive) leaf water*, caprylic/capric triglyceride, coco-caprylate/caprate, glycerin, glyceryl stearate citrate, glyceryl behenate, cetyl alcohol, hydrogenated olive oil**, cetearyl alcohol, laurus nobilis (laurel) fruit oil*, xanthan gum, potassium olivoyl pca, sodium pca, levulinic acid, sorbitan caprylate, cetearyl glucoside, sodium levulinate, caprylyl glycol, phenylpropanol, potassium hydroxide, propanediol, potassium chloride, benzoic acid, citric acid, sodium benzoate, potassium