L’écrivain de jeux vidéo Portal veut faire un troisième versement

Le co-scénariste de l’histoire de »Portail », Erik Wolpawveut faire un troisième volet du jeu vidéo Soupape. Dans une interview, Wolpaw a parlé de l’avenir de la série » Portal », connue pour être l’un des jeux de puzzle les plus intéressants et imaginatifs qui a captivé les joueurs d’un autre monde avec son gameplay immersif et son histoire bien écrite.

»Nous devons commencer à faire ‘Portal 3 »’, a déclaré Wolpaw. « C’est mon message à tout le monde. Tout ce que vous pouvez faire, faisons-le. Faisons en sorte que cela se produise. Parce que je ne rajeunis pas non plus. Nous arrivons au point où, c’est fou de penser, que je vais littéralement être trop vieux pour travailler sur ‘Portal 3’, alors nous devrions le faire. »

De même, l’écrivain a encouragé les fans à envoyer des messages par courrier à Gabe Newell, président de Valve. »Envoyez-lui un e-mail disant que vous voulez voir ‘Portal 3’. Je n’ai peut-être rien accompli, mais cela permettra à tout le monde de se sentir mieux. »

Sorti pour la première fois en 2007 dans le cadre du pack Orange Box, » Portal » est un jeu de plateforme de puzzle qui a suivi l’histoire de Chell, un sujet de test de produit pour Aperture Laboratories. Elle sera chargée d’évaluer le nouveau pistolet portail de l’entreprise, tout en enquêtant sur les secrets d’Aperture et en affrontant l’intelligence artificielle dérangée de l’entreprise, GLaDOS.

Depuis sa sortie, le jeu vidéo a été plébiscité par la critique et les joueurs pour son gameplay unique, son sens de l’humour noir et la chanson originale « Still Alive » composée par Jonathan Coulton. Sa suite, » Portal 2 », est sortie en 2011 pour continuer l’effusion d’applaudissements pour la saga, avec Wolpaw servant d’écrivain sur les deux jeux.

Dans la même interview, Wolpaw a déclaré que s’il devait travailler sur un autre « portail » sans y penser, il serait une équipe derrière. » Je ne peux pas y arriver seul. Le problème, c’est que tout le monde fait quelque chose, il faudrait inciter beaucoup de gens à laisser tomber ce qu’ils font actuellement et à venir travailler sur autre chose. »

Bien que Valve soit bien connu pour avoir quitté ses franchises dans des deuxièmes tranches, telles que »Half Life 2 » et »Portal 2 », les fans considèrent que dans la deuxième tranche de »Portal », il a mis un terme complet à la histoire de Chell, le protagoniste des deux jeux, donc un troisième versement est inutile.

En plus des jeux, une adaptation cinématographique de »Portal » est en développement depuis 2013, avec JJ Abrams produisant par le biais de sa société, Bad Robot. En 2021, Abrams a déclaré que la société développait toujours le film avec Warner Bros.

« En fait, nous avons un scénario en cours d’écriture pour le film ‘Portal’ en ce moment chez Warner Bros. », a-t-il déclaré. « Nous sommes vraiment ravis du tournage et de la sortie, il semble donc que ce soit enfin sur les rails. »