L’écrivain de James Bond s’inquiète pour l’avenir de la franchise

John Logan, un scénariste lié à la saga James Bond, a récemment fait part de ses inquiétudes quant à l’avenir de la franchise cinématographique après le rachat des studios MGM par Amazon, qui vient d’être officiellement confirmé ces dernières semaines.

Ce n’est pas pour moins. Logan est un scénariste nominé aux Oscars qui a été impliqué dans la franchise à l’époque de Daniel Craig, contribuant aux histoires de « Skyfall » et « Spectre », le premier considéré comme le meilleur des films inspirés par le personnage créé par l’écrivain Ian Fleming. .

Vous pourriez aussi être intéressé par: Le réalisateur de « Cruella » pense qu’il y a un potentiel pour une suite

Dans un essai en tant qu’écrivain invité pour le New York Times, Logan a discuté de ses inquiétudes concernant l’avenir de la franchise maintenant qu’elle est entre les mains d’Amazon, affirmant qu’il s’agit d’une entreprise technologique axée sur « l’attraction et la fidélisation des clients », car ses craintes se concentrent sur toute « influence artistique » que cela pourrait avoir dans les futurs versements.

« Ayant travaillé comme scénariste sur Skyfall et Spectre, je sais que Bond n’est pas juste une autre franchise, ce n’est pas Marvel ou DC. C’est une entreprise familiale qui a été soigneusement entretenue à travers les temps changeants par la famille Broccoli / Wilson », a noté Logan.

Logan décrit les sessions en petits groupes sur Skyfall et Spectre comme des discussions familiales à table, avec Barbara Broccoli et Michael Wilson, son demi-frère, discutant de chaque détail de l’histoire tout en permettant à n’importe quel membre de leur famille de donner son avis sur le développement de la bande en question.

Logan ne considère pas Amazon comme une mauvaise entreprise, mais parce qu’elle se concentre davantage sur « l’expérience client » et comment atteindre une plus grande portée mondiale, il lui semble difficile d’être « les champions ou les gardiens de la créativité artistique ou de divertissement originale ».

Vous pourriez aussi être intéressé par: Taylor Swift de retour au cinéma dans le nouveau film de David O. Russell

Amazon Prime s’est avéré être une plate-forme avec des séries de grand calibre narratif. De plus, Broccoli et Wilson ont récemment confirmé que les cassettes de James Bond continueraient d’être produites pour des sorties sur grand écran. Jusqu’à présent, « No Time To Die », le dernier film de Daniel Craig en tant que personnage, est en attente de sortie.