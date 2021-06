L’écrivain de James Bond s’inquiète de la transformation d’Amazon en une franchise de type MCU

À la suite du récent achat de MGM pour plusieurs milliards de dollars par Amazon, les fans se sont demandé ce que la société allait faire avec certaines des franchises extrêmement reconnaissables du studio, notamment James Bond. Eh bien, l’un des scénaristes derrière les sorties de 007 comme Spectre et la critique acclamée Chute du ciel, John Logan, a quelques inquiétudes.

John Logan décrit MGM comme une « entreprise familiale qui a été soigneusement entretenue et guidée à travers les temps changeants », soulignant l’importance créative de Barbara Broccoli et Michael Wilson. Bien qu’il se sente rassuré sur le fait qu’ils auront toujours un contrôle créatif sur la propriété, Logan n’est pas sûr que ce soit le cas pendant trop longtemps…

« Que se passe-t-il si une entreprise meurtrière comme Amazon commence à exiger une voix dans le processus ? Qu’arrive-t-il à la camaraderie et au contrôle de la qualité s’il y a un suzerain amazonien avec des analyses analysant chaque décision ? boire des martinis ? Ou tuer autant de personnes ? Et cet accent anglais est un peu aliénant, alors pourrions-nous avoir plus d’Américains dans l’histoire pour la commercialisation ?

Avec le cinéma à succès moderne qui s’oriente fortement vers des univers cinématographiques partagés, avec à la fois l’univers cinématographique Marvel et maintenant Guerres des étoiles montrant à quel point ceux-ci peuvent être financièrement réussis, l’écrivain derrière Chute du ciel craint qu’Amazon finisse par prendre 007 dans cette même direction, en supprimant tout sur la propriété qui la rend unique.

« Bond est autorisé à provoquer, grandir et être idiosyncratique. Que cela continue longtemps. James Bond a survécu à la guerre froide, Goldfinger, Jaws, disco et Ernst Stavro Blofeld, plusieurs fois. Et je ne peux qu’espérer que les pouvoirs qui sont à Amazon reconnaît le caractère unique de ce qu’ils viennent d’acquérir et permet et encourage cette entreprise familiale spéciale à continuer sans entrave. »

Le scénariste poursuit en soulignant comment Broccoli et Wilson ont gardé la franchise James Bond concentrée, résistant à toute tentation de la transformer en « contenu » ou « une simple marchandise », et permettant ainsi au personnage de continuer seul comme il l’a toujours fait, sans s’emmêler dans toutes les chaînes d’univers partagées. Avec une société comme Amazon détenant désormais la moitié de la franchise, Logan n’est pas convaincu que ce sera toujours le cas, en particulier lorsqu’Amazon n’est pas connu pour être une entreprise « créatrice d’abord ».

« Dans le contexte d’une entreprise plus grande, Amazon Prime Video ne concerne pas principalement les artistes. Il s’agit d’attirer et de fidéliser les clients. Et lorsque les grandes entreprises commencent à avoir leur mot à dire sur les personnages emblématiques ou les franchises, les entreprises ont tendance à vouloir plus, pas mieux, et le différentiel de qualité peut varier énormément d’un projet à l’autre. »

Amazon a maintenant fusionné avec MGM dans le cadre d’un accord qui a vu la société payer 8,45 milliards de dollars pour le studio en difficulté, ce qui signifie que la société dirigée par Jeff Bezos détient désormais les droits de plusieurs franchises de films et de télévision très reconnaissables.

Il y aura sans aucun doute une réponse mitigée à l’idée d’un univers partagé de James Bond, mais avant de voir ce qu’Amazon prévoit de faire avec le personnage emblématique, le public n’a pas encore vu la sortie finale de Daniel Craig dans Pas le temps de mourir. Reprenant cinq ans après la capture d’Ernst Stavro Blofeld, James Bond a désormais quitté le service actif. Il est approché par son ami et officier de la CIA Felix Leiter, qui demande son aide dans la recherche de Valdo Obruchev, un scientifique disparu. Lorsqu’il devient évident qu’Obruchev a été enlevé, Bond doit affronter un méchant dont les stratagèmes pourraient entraîner la mort de millions de personnes.

Pas le temps de mourir aura toujours une sortie en salles comme prévu malgré le rachat d’Amazon, la sortie du film étant prévue le 30 septembre 2021 au Royaume-Uni et le 8 octobre 2021 aux États-Unis. NYTimes.com nous a apporté cette nouvelle en premier.

