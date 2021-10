L’écrivain de Face/Off 2 révèle la réaction du studio au scénario et parle des « défis de casting »

La suite à venir de Face/Désactivé est en cours de développement, et le scénariste Simon Barrett a fourni une mise à jour fructueuse sur les progrès de Face/Non 2. Écrit par Mike Werb & Michael Colleary et réalisé par John Woo, Face/Désactivé est sorti dans les salles de cinéma en 1997. Le film à succès mettait en vedette John Travolta et Nicolas Cage dans une histoire où deux ennemis jurés échangeaient leurs visages, prenant l’identité de l’autre à l’insu de la plupart des autres.

Parlant de la suite avec ComicBook.com, Simon Barrett dit que Face/Non 2 est toujours en train d’avancer. À ce stade, Barrett et le réalisateur Adam Wingard sont au milieu de la dernière réécriture du scénario, et Barrett dit qu’ils sont « vraiment enthousiasmés » par la direction qu’ils prennent. Face/Désactivé suite. Comme l’explique l’écrivain, garder le nouveau script dans la même continuité que le premier film s’est avéré difficile, et même si cela a un peu déconcerté les chefs de studio, ils sont toujours très impliqués.

« Nous avons Neil Moritz et Paramount derrière nous et, jusqu’à présent, ils continuent de nous donner un coup de pouce quelque peu confus, mais vraiment enthousiaste, à chaque étape du processus. Je veux dire quelque chose que les gens n’ont pas encore mentionné. Il a fallu Adam et moi deux ans pour pitcher Face/Non 2, parce que notre argumentaire était si confus, que [the studio] Je n’arrêtais pas de dire : « Nous pensons que nous aimons ce que vous dites, mais pouvez-vous simplement expliquer qui a le visage de qui dans cette scène ? » En fin de compte, ce n’est que lorsqu’ils nous ont payés pour écrire un traitement de 35 pages que je pense que tout le monde a vraiment compris ce que nous proposions. Il y a beaucoup d’enthousiasme au niveau du studio, auquel je ne suis pas habitué. »

Les redémarrages et les remakes ne manquent certainement pas ces jours-ci, et les cinéastes auraient très facilement pu décider de simplement redémarrer Face/Désactivé de zéro. Suivre cette voie serait également plus facile pour les scénaristes, car il faudrait que cela soit lié au film précédent d’une manière qui ait du sens. Les défis mêmes présentés par le fait de prendre à la place une suite directe, en particulier pour un film aussi populaire, sont ce qui fait Face/Non 2 plus intéressant en ce qui concerne Simon Barrett.

« Quand tu fais un film comme Face/Non 2, vous n’êtes en fait pas autorisé à en parler. Mais nous avons eu une annonce et je ne sais même pas si l’annonce était en fait totalement intentionnelle, en ce sens qu’elle a été annoncée comme un Face/Désactivé remake et Adam et moi avons dû nous exprimer et dire: ‘Non, ce n’est pas un remake. C’est une suite directe. Que ce soit mieux ou pire, cela nous est égal, car nous pensons que c’est mieux, mais c’est certainement mieux qu’un Face/Désactivé refaire, parce que vous savez à peu près où cela irait, n’est-ce pas? Alors que continuer l’histoire de Castor Troy et Sean Archer et peut-être ajouter des personnages plus jeunes au mélange, pour moi, c’est beaucoup plus intéressant. »

Barrett et Adam Wingard doivent encore surmonter certains obstacles lorsqu’il s’agit de faire tourner les caméras. Face/Non 2. Un défi particulièrement important que Barrett souligne concerne le casting. Si vous faites une suite directe qui poursuivra l’histoire de Castor Troy et Sean Archer, vous devrez presque faire revenir Nicolas Cage et John Travolta, car les fans auraient un très difficile d’accepter de nouveaux acteurs dans ces rôles, en particulier avec des visages spécifiques au centre de l’intrigue. Pour l’instant, il ne semble pas que l’un ou l’autre des acteurs soit officiellement attaché, mais Barrett suggère qu’ils essaieront de ramener les stars d’origine.

« Je veux être clair: nous ne sommes pas particulièrement bien payés. Ce sont des projets que nous générons et convainquons les studios de nous laisser jouer avec ces précieuses IP bien-aimées, c’est donc là que nous dépensons actuellement le capital d’Adam sur certains potentiellement vraiment films passionnants. Cela ne signifie pas nécessairement que ces choses vont se concrétiser. Évidemment, il y a beaucoup d’étapes entre Face/Non 2 monter sur un écran de cinéma devant vous, y compris des défis de casting évidents, peut-être, mais ce ne sera pas faute d’avoir essayé de notre côté. »

Castor Troy semblait mort à la fin du premier film, mais dans un univers cinématographique où les médecins peuvent assez facilement remplacer le visage d’un homme par celui d’un autre, ils ont peut-être pu également sauver la vie de l’ignoble criminel. Aucune date de sortie n’est attachée à Face/Non 2 en ce moment. Cette nouvelle nous vient de ComicBook.com.

