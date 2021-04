L’écrivain de ‘Dune’ a déjà écrit la suite du film

L’un des scénaristes de ‘Dune‘, Eric Roth a révélé qu’il avait déjà écrit un traitement pour la suite du film qui sortira fin 2021, réalisé par Denis Villeneuve.

Le film épique de science-fiction réalisé par Villeneuve ne couvrira que la moitié du roman original écrit par Frank Herbert.

Vous pourriez aussi être intéressé par: HBO Max première de « Dune » retardée pour aider les salles de cinéma

Après une série de tentatives pour se faire plaisir avec les fans du roman d’Herbert, « Dune » a eu une histoire compliquée dans l’histoire du cinéma. À l’origine, Alejandro Jodorowsky a essayé d’adapter le roman avant David Lynch a fait de même en 1984, étant largement critiqué par tout le monde, y compris le même réalisateur qui n’avait aucun contrôle sur le montage final.

Désormais, le nouveau redémarrage du film tentera d’adapter le roman de manière plus fidèle au livre et donc au prochain film mettant en vedette Timothée Chalamet il ne couvrira que la moitié du livre original. Pour le moment, on ne sait pas très bien à quel moment le film se terminera.

Alors que le film se prépare pour sa sortie à la fin de l’année et bien que Warner Bros.et Legendary n’aient pas donné le feu vert pour la suite, le co-scénariste du film Eric Roth a déclaré qu’il avait déjà travaillé sur un traitement pour un potentiel. deuxième tranche.

«J’ai écrit un traitement pour montrer ce que nous pouvions faire en seconde période… mais je dois dire que je pense avoir fait tout ce que j’ai pu. J’ai aussi d’autres choses que je veux faire. J’ai 76 ans et ces choses prennent évidemment beaucoup de temps. «

Vous pourriez aussi être intéressé par: Denis Villeneuve s’en prend à HBO Max pour « kidnapping » Warner Bros

«J’ai aussi d’autres projets qui me passionnent. Espérons que les gens aiment tellement «Dune» qu’ils veulent faire la deuxième partie. Je suis sûr que Denis en ferait une version incroyable », a ajouté Roth.

Actuellement, « Dune » est prévue pour la première en octobre prochain, cependant, la stratégie de sa première simultanée sur HBO Max et dans les salles a déchaîné les critiques de Denis Villeneuve lui-même, bien que l’opportunité d’être exclusive aux théâtres reste dans l’air. .