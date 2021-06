L’écrivain de Doctor Strange 2 a dû repartir de zéro une fois que Sam Raimi est intervenu

Après le succès de l’original Docteur étrange, le réalisateur du film, Scott Derrickson, était également à part entière pour réaliser la suite. Quelque part en cours de route, Derrickson s’est disputé avec Marvel sur la noirceur qu’il voulait que la suite soit. Derrickson a quitté le projet et Sam Raimi a été engagé à sa place pour diriger le prochain Docteur Strange dans le multivers de la folie.

Scénariste Michel Waldron a également été amené à réorganiser le scénario du film pour Raimi. Dans une interview avec Vanity Fair, Waldron a expliqué qu’il avait recommencé le scénario « à partir de zéro » et avait créé sa propre version du Sorcier suprême que Waldron compare au célèbre chef Anthony Bourdain.

« Je me suis tourné vers [travel documentarian and chef] Antoine Bourdain. Strange est un élitiste en tant que neurochirurgien et sorcier. Anthony Bourdain était un homme du peuple, mais il y avait cet intellect intense. Vous avez toujours eu l’impression qu’il pouvait éviscérer n’importe qui avec ses mots à tout moment. Mais pourtant, Anthony Bourdain n’a jamais vraiment frappé. C’était le premier ingrédient du ragoût pour Docteur étrange… Anthony Bourdain avait été partout, avait tout vu. Qu’est-ce qui vous surprend à ce stade ? Je pense que pour tous les héros du MCU, dans un post-Fin du jeu monde, comment vous ralliez-vous pour combattre les méchants du cinéma autonomes après avoir combattu Thanos ? »

Bien qu’il soit l’un des derniers héros à rejoindre le MCU, Docteur étrange tel que joué par Benedict Cumberbatch s’est rapidement imposé comme l’un des acteurs les plus importants du MCU. Non seulement a-t-il joué un rôle clé dans la bataille légendaire contre Thanos, mais Strange est désormais considéré comme l’homme de confiance pour faire face à tout problème magique ou extra-dimensionnel qui pourrait survenir.

C’est ce qui a conduit aux événements de Docteur Strange dans le multivers de la folie, dans lequel Cumberbatch sera vu en tête aux côtés d’Elizabeth Olsen dans le rôle de Wanda Maximoff alias Scarlet Witch. Pour Wanda, les événements de WandaVision s’est terminée avec elle embrassant ses pouvoirs de modification de la réalité. Mais il semble que son utilisation de ces pouvoirs ait fait tomber les barrières entre les différents univers et que le multivers lui-même soit en danger. Entrez le docteur Strange, qui, selon Waldron, sera un peu renversé alors qu’il lutte pour faire face à un multivers qui s’effondre.

« [Doctor Strange is] Indiana Jones dans une cape pour moi. C’est un héros qui peut prendre un coup de poing. C’est ce qui a rendu ces héros Harrison Ford si géniaux. Ces gars se font botter le cul. Regardez Stephen Strange dans le premier film. Il se fait vraiment tabasser mais il est très capable et tout. Je peux vous dire que c’est un tour… très Sam Raimi. Le film est incroyablement captivant visuellement. John Mathieson, notre DP, qui a tourné Gladiator et Logan, je pense que le look de celui-ci sera différent de tout ce que vous avez vu dans le MCU auparavant. »