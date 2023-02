L’écrivain de Constantine 2, Akiva Goldsman, explique comment la suite se déroulera

Parmi tous les changements récents chez Warner Bros, comme le rebut malheureux du Fille chauve-souris film, écrivain acclamé Akiva Goldman (La tour sombre) rejoindre les rangs du studio est un spectacle reconnaissant. Après avoir signé un contrat de premier regard pluriannuel, le premier grand projet de son rôle est la suite Constantin 2, avec Keanu Reeves reprenant son rôle de détective occulte. François Laurent (Les jeux de la faim franchise) est également sur le point de revenir pour réaliser le film, et Goldsman produira également aux côtés de JJ Abrams (Star Wars : L’Ascension de Skywalker) et Hannah Minghella. Selon un rapport de Deadline, Goldsman a discuté du processus d’écriture du très attendu Constantin suite, y compris les éléments qu’il souhaite conserver du premier film et à quoi s’attendre dans le nouveau projet.

La première Constantin Le film, qui est sorti en 2005 et était le premier film de Francis Lawrence, avait Reeves dans le rôle de l’exorciste cynique et fumant à la chaîne qui pouvait non seulement communiquer avec les demi-anges et les demi-démons qui marchaient parmi les humains, mais expulser tous et tous manière de démons à part entière qui ont osé traverser le monde humain pour retourner en enfer. Constantine a travaillé aux côtés d’un détective / médium local (Rachel Weisz) et de son acolyte Chas (Shia LeBeouf) pour percer le mystère derrière un artefact très dangereux connu sous le nom de Spear of Destiny. Le film était un thriller d’horreur surnaturel de style noir basé sur sa bande dessinée originale, Hellblazer. Bien qu’il ne s’agisse en aucun cas d’une production ou d’un début à grande échelle, Constantine a développé un culte considérable au fil des années qui lui sont restés fidèles. Keanu Reeves est également resté farouchement fidèle, suppliant WB pour une suite chaque année jusqu’à ce que cela se produise enfin.





Goldsman veut ramener les meilleurs éléments du premier film

Images de Warner Bros.

Goldsman décrit avec justesse le monde de Constantine comme un « monde derrière le monde du bien et du mal » et comment, depuis le premier film, l’histoire a été en mesure de transmettre comment ces mondes se sont mélangés et se sont affrontés pour créer la tempête parfaite entre l’humain et le surnaturel. Il souhaite conserver ces éléments dans le projet à venir, y compris les détails créatifs et atmosphériques qui ont si bien fonctionné la première fois, et les incorporer dans une nouvelle histoire.

«Le personnage est très bien Keanu et la façon dont lui et Francis ont vu le monde du bien et du mal, et le noir merveilleux et authentique où il y a un monde derrière le monde du bien et du mal coexistent avec notre monde de près. Au-delà de cela, nous le découvrons encore au fur et à mesure que j’écris le scénario.

L’intrigue et la date de sortie de Constantin 2 est toujours secret, et le seul casting confirmé pour la suite à ce jour est Keanu Reeves dans le rôle principal et Peter Stormare (John Wick: Chapitre 2), qui reprendra probablement son rôle de Lucifer. Les mises à jour seront couvertes dès qu’elles seront disponibles.