L’écrivain « Beetlejuice 2 » révèle les détails de la production

En 1988, au début de sa carrière de réalisateur à Hollywood, Tim Burton a réussi à surprendre les critiques et le public avec un film qui a brisé les frontières entre le cinéma de genre et la comédie de l’époque, devenant un classique qui, jusqu’à présent, a une légion fidèle d’adeptes.

« Beetlejuice », un film mettant en vedette Michael Keaton, Alec Baldwin, Geena Davis avec l’introduction d’une jeune Winona Ryder au grand écran, présente un film de comédie surréaliste dans lequel un couple récemment décédé cherche à effrayer les nouveaux locataires de leur maison, ils demandent donc l’aide d’un poltergeist excentrique aux méthodes douteuses.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Le réalisateur de « Spider-Man: No Way Home » le compare à « Endgame »

Le film est considéré comme l’une des meilleures performances de la carrière de Keaton, qui, un an plus tard, prendrait le manteau du chevalier de Gotham City avec « Batman », toujours sous la direction de Burton. « Beetlejuice » a réussi à établir le style visuel de Burton avec sa combinaison d’éléments expressionnistes et l’esthétique gothique du milieu des années 80.

Rares sont les films de cette époque qui ont réussi à présenter une icône culturelle aussi importante que « Beetlejuice », dont la popularité a généré pendant des années un grand désir de voir une suite, qui avait été confiée par Warner Bros à l’écrivain Seth Grahame-Smith, qui En plus de se démarquer en tant que scénariste, il a écrit quelques livres comme « Abraham Lincoln : Vampire Hunter » ou encore « Pride and Prejudice and Zombies ».

Lors d’une récente conversation avec Collider, Graham-Smith a déclaré que lors de sa dernière conversation avec Burton sur le sujet, il y a environ cinq ans, des idées intéressantes pour le film avaient surgi malgré le fait que, selon ses mots, « il y avait dix millions de façons de se tromper sur cette suite et environ quatre façons de bien faire les choses », en raison de la grande appréciation que le public a encore pour le film original.

Graham-Smith dit qu’il a atteint un point où il ne peut que penser « si cela arrive un jour, cela arrivera ». Oui, Michael Keaton est plus pertinent que jamais et Tim Burton est si pertinent, mais vous avez besoin que vous soyez tous les deux enthousiasmés par quelque chose pour le faire. Je ne pouvais pas le faire personnellement en tant qu’écrivain, mais peut-être que quelqu’un d’autre le fera », a-t-il conclu.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Kyle McLachlan exprime son enthousiasme pour la nouvelle adaptation de « Dune »

Bien que Michael Keaton et Winona Ryder aient exprimé leur enthousiasme à l’idée d’une suite à « Beetlejuice », Grahame-Smith a raison, car cela nécessite une bonne histoire qui doit légitimer le désir d’une suite à une histoire aussi emblématique comme celle-là. , quelque chose qui à ce stade pourrait être trop difficile à réaliser.